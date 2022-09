Eva Henger chiude la porta ad Alfonso Signorini: “Niente GF Vip, ma…”

Alfonso Signorini incassa un no dalla popolare soubrette: “Non sono adatta per fare i reality”

Oggi Eva Henger è tornata a parlare dopo il suo incidente. Difatti la showgirl ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Nuovo per aggiornare i lettori sul suo stato di salute attuale dopo aver rischiato la vita mesi fa. Ad un certo punto la giornalista del magazine le ha chiesto se vorrebbe tornare in Tv con sua figlia Mercedesz Henger, visto che adesso tra loro è tornata la pace. E l’ex attrice di film per adulti ha rivelato che sarebbe bellissimo, facendo però un’importante puntualizzazione. Difatti non ha fatto mistero di credere di non essere adatta a fare reality show come il Grande Fratello Vip, visto com’è poi andata la sua breve esperienza a L’Isola dei Famosi:

“Non ce la farei a stare troppo tempo lontana da Jennifer, che ha 13 anni ma è ancora piccola ed ha bisogno di me…”

Eva Henger ha un desiderio: “Vorrei vedere al GF Vip mia figlia e mio marito”

Successivamente la soubrette di origini ungheresi, sempre in questa intervista rilasciata al settimanale Nuovo, ha rivelato di avere un sogno nel cassetto. Quale? Vedere sua figlia Mercedesz Henger e suo marito Massimiliano Caroletti concorrenti del Grande Fratello Vip, nel cui cast potrebbe esserci Luca Salatino:

“Vedrei bene Mercedesz all’interno della casa più spiata dagli italiani, ma con lei al mio posto manderei Massimiliano!”

Qualora Alfonso Signorini dovesse prendere in seria considerazione questa sua proposta, l’ex attrice di film per adulti, la quale non ha nascosto tutta la sua delusione nei confronti di diversi amici che dopo l’incidente si sono allontanati, ha già confessato che starebbe comodamente a casa a seguire le gesta di sua figlia e suo marito facendo ovviamente il tifo per loro: “Farei il tifo da casa: mi piace seguire mia figlia in Tv come ho fatto quando ero in ospedale, convalescente, e la seguivo all’Isola…”

La soubrette torna a parlare del suo incidente stradale: “Non sono riuscita a voltare pagina”

La giornalista del settimanale Nuovo ha poi chiesto ad Eva Henger se dopo il suo incidente in cui ha rischiato seriamente di perdere la vita è riuscita a voltare pagina. E l’ex attrice di film per adulti ha subito fatto presente di credere sia davvero impossibile voltare pagina, anche perchè in quel terribile incidente sono morte due persone: “Massimiliano ed io porteremo nel cuore una ferita che non si può rimarginare…”