Fabrizio Corona torna su Instagram, il figlio: “Devono ucciderti per fermarti”

Fabrizio Corona torna su Instagram con un nuovo profilo, il figlio Carlos lo difende: “Lui tornerà sempre”

Nei giorni scorsi l’account Instagram di Fabrizio Corona è stato sospeso per le tante dichiarazioni e diffamazioni nei confronti di Francesco Totti e Ilary Blasi a seguito della loro separazione. Ma, dopo l’obbligato silenzio, l’ex re dei paparazzi avrebbe aperto un nuovo profilo con il nome “fabriziocoronavero” e sicuramente tornerà all’attacco. A seguito di ciò il figlio Carlos ha pubblicato alcune storie su Instagram in difesa del padre con un messaggio molto forte: “ORA SONO C**** VOSTRI!!! POTETE rinchiuderlo in galera per anni, POTETE cancellargli 1000 profili, ma LUI tornerà sempre… e sempre più vero..”.

Carlos Corona difende il padre dagli attacchi di tutti: “Ti devono uccidere per fermarti”

Fabrizio Corona nei giorni scorsi si era preso la rivincita su Ilary Blasi e aveva anche postato una foto in cui si vede che l’ex capitano della Roma Francesco Totti gli aveva inviato un messaggio non mostrando cosa gli avesse scritto. Ora l’ex re dei paparazzi, dopo l’ennesimo attacco ricevuto da Nina Moric, pare essere tornato su Instagram e, come anticipato dal suo avvocato, reagirà e non rimarrà in silenzio. Suo figlio Carlos, nato dal matrimonio con Nina Moric, ha continuato a difendere il padre sui social: “Papà tu sei sempre stato vero, senza filtri, ed è questo il problema. Non mi preoccupo perché sei stato sempre libero, anche in galera e non ti possono fermare mai, ti devono uccidere come dici tu. Fagli vedere come hai preparato il grande rientro. Insegna a tutti verità, informazione e comunicazione”.

Fabrizio Corona e il suo nuovo profilo: tornerà ad attaccare Totti e Ilary Blasi?

Nel difendere il padre, Carlos Corona ha taggato il profilo “fabriziocoronavero” che pare essere il nuovo profilo del celebre fotografo e, come suggerito dal figlio, è pronto a sostenere sempre la verità e con ogni probabilità tornerà ad attaccare la celebre ex coppia formata da Francesco Totti e Ilary Blasi con nuove testimonianze e dichiarazioni per sbugiardarli e per dimostrare che si tradiscono da anni, come afferma lo stesso Fabrizio Corona. Sarà davvero così? Staremo a vedere nelle prossime ore se questa storia avrà un seguito.