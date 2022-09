Federica Panicucci, problemi con la voce in diretta: “Ho avuto un calo”

Mattino Cinque News, inizio di settimana problematico per la conduttrice: “Ho avuto un calo di voce”

Seconda settimana di diretta per il rotocalco mattutino di Canale5 tornato in onda, dopo la pausa estiva, lo scorso 5 settembre. Il lunedì era partito nel modo giusto per la coppia formata da Federica Panicucci e Francesco Vecchi che hanno subito introdotto i temi di attualità all’ordine del giorno. Dopo aver parlato del nuovo vaccino anticovid e in seguito all’approfondimento politico a cura del giornalista di Milano, la linea è passata alla conduttrice di Cecina, al timone della seconda parte del programma. Nel raccontare le ultime novità sulla morte della regina Elisabetta e riportare gli approfondimenti sulla casa reale e i funerali, la signora di Canale5 ha dovuto far fronte a un problema accaduto in diretta. La voce della conduttrice infatti è apparsa improvvisamente roca, tanto da portarla a giustificarsi così:

“Scusate per la voce, all’improvviso ho avuto un calo”.

“Non so cosa è successo”, le parole inaspettate di Federica Panicucci in diretta oggi

Ha mandato subito in onda un servizio la conduttrice dopo il calo di voce improvviso avuto durante la puntata odierna di Mattino Cinque News. “Non so cosa è successo”, ha commentato in diretta ai suoi telespettatori. Fortunatamente in pochi istanti la voce della conduttrice di Cecina è tornata squillante come prima, le è bastato schiarirsi un po’ la gola e attendere qualche minuto. Insomma, è il caso di dire: il bello della diretta! Intanto la prima settimana del rotocalco di Canale5, che ha visto la conduttrice sorpresa per via di un ospite, è iniziata decisamente bene, con buoni risultati in termini di ascolti, e presto la presentatrice toscana sarà al timone anche della seconda edizione di Back to school.

Conduttrice di Mattino Cinque emozionata per la figlia: “Ti amo infinitamente”

Ha festeggiato il compleanno della figlia Sofia, Federica Panicucci che proprio ieri ha voluto condividere con i suoi followers l’emozione provata nel vedere la sua piccola diventare una donna.

“Buon compleanno amore mio, ti amo infinitamente”.

Questa la dedica della conduttrice a commento di una foto (visibile cliccando qui) in cui bacia Sofia. Sempre attentissima alla privacy dei figli, la compagna di Marco Bacini ha celato il viso di Sofia, mostrandola solo di spalle, per regalare però ai suoi fans su Instagram Stories le foto della splendida torta di compleanno.