Mattino 5, Federica Panicucci sorpresa da un ospite: “Hai lanciato una bomba”

Antonio Caprarica fa una rivelazione choc in diretta: “Pare che la Regina Elisabetta abbia tradito il marito”

La puntata di stamtattina di Mattino Cinque è stata dedicata interamente alla Regina d’Inghilterra, che purtroppo è venuta a mancare nella giornata di ieri all’età di 96 anni. Tanti gli ospiti in studio ed in collegamento per parlare di tutta questa faccenda con Federica Panicucci. Tra loro c’era anche il giornalista che conosce più di tutti le vicende legate alla Famiglia Reale inglese. In questa occasione ha anche dichiarato che lei e il marito sono stati l’esempio perfetto di coppia che si è amata a prescindere dai vari problemi quotidiani e tradimenti vari. A tal proposito ha colto la palla al balzo per fare una rivelazione scioccante. Cosa ha detto? Ha svelato che girerebbero diverse voci di corridoio sul fatto che la Regina avrebbe tradito il marito:

“Restano un esempio di come ci si può amare e di continuarlo a farlo anche quando ci sono incomprensioni e fedeltà…Si mormora che ci sia stato uno o due tradimenti da parte della Regina…”

Federica Panicucci scioccata dopo la clamorosa rivelazione del suo ospite: “Non puoi dirci così”

Ovviamente la conduttrice di Mattino 5, appena ha ascoltato in religioso silenzio la confessione choc di Antonio Caprarica sulla Regina Elisabetta morta ieri, non ha nascosto tutto il suo stupore: “Ma come? Ma come Antonio? Non ci puoi dire questo…” L’ospite ha quindi ripreso immediatamente la parola facendo un’importante precisazione:

“Puntualizzo che a sostenere questa tesi sono soprattutto gli storici repubblicani…”

Successivamente il giornalista ha svelato un’altra curiosità alla conduttrice, la quale lunedì scorso ha fatto un grosso in bocca al lupo alla collega per il suo ritorno in Tv. Di cosa si tratta? Ha confessato che questi storici hanno fatto notare una curiosa somiglianza tra il Principe Andrea e l’uomo che più è stato vicino alla Regina quando il marito preferiva stare per i fatti suoi: Lord Porchester.

Mattino Cinque, la conduttrice davvero incredula dopo questo retroscena sulla Regina Elisabetta: “Hai lanciato una bomba”

Ha poi preso nuovamente la parola Federica Panicucci, che ha fatto sapere ad Antonio Caprarica di credere abbia davvero lanciato una bomba con questa rivelazione choc sulla Regina, non facendo mistero di essere assai dispiaciuta di non avere più il tempo per approfondire, anche se ha già promesso ai telespettatori che tornerà sulla questione nei prossimi giorni:

“Hai lanciato una bomba…Adesso io non ho il tempo per approfondire…Se sei d’accordo lo faremo nei prossimi giorni…”

Il giornalista ha quindi confessato di aver fatto questa rivelazione per dimostrare che l’amore tra la Regina ed il marito è stato più forte di tutto e tutti.