Federica Sciarelli rompe il silenzio: “Chi l’ha visto è un programma duro”

“E’ una trasmissione dura”, le parole della conduttrice di Chi l’ha visto

Al via oggi, mercoledì 14 settembre, in prima serata su Rai3 la nuova edizione del programma condotto da Federica Sciarelli che da sempre si occupa di casi di scomparsa e misteri di vario genere. E proprio la giornalista ha rotto il silenzio con un’intervista rilasciata al settimanale NuovoTv, il cui ultimo numero è uscito in tutte le edicole ieri. Nell’intervista in questione Federica non ha nascosto quanto il suo programma sia duro, per via delle tematiche delle quali si occupa, dicendosi però ancora più motivata degli anni scorsi, non senza commentare le indiscrezioni che quasi ogni anno circolano in rete e che la vedono prossima all’addio alla conduzione:

Ormai è un tormentone e, devo ammetterlo, mi porta anche bene

ha asserito ridendo, spiegando però: “E’ un programma duro il mio, ho più volte pensato di lasciare per dare spazio ad altri giornalisti”.

Federica Sciarelli rivela: “Ecco cosa mi piacerebe condurre se lasciassi Chi l’ha visto”

Le piacerebbe fare un programma di ecologia, ha rivelato la giornalista nell’intervista, tornando poi a parlare di Chi l’ha visto, che ha definito “un fiore all’occhiello di Rai3”.

Mi permette di fare vero servizio pubblico […] Di solito nessuno vuole lasciare la sua poltrona ma io, da buona giornalista, avendo un animo curioso, volevo farlo

ha ribadito successivamente, chiarendo: “Mi hanno chiesto sempre di rimanere alla conduzione e l’ho fatto con grande piacere”. E stasera uno dei casi dei quali si occuperà sarà quello della scomparsa di Angela Celentano, con un nuovo appello da parte di genitori, i signori Catello e Maria, i quali sperano che la figlia, oggi trentenne, possa riconoscersi nelle foto.

“Non abbandoniamo nessuno degli scomparsi”, le dichiarazioni della conduttrice di Chi l’ha visto

Per concludere, Federica Sciarelli ha sottolineato che la trasmissione non abbandona mai nessuna storia della quale si occupa, ricordando poi che due anni fa è stato proprio il suo programma a portare all’attenzione mediatica la vicenda di Olesya Rostova, la ragazza russa che si pensava potesse essere Denise Pipitone, che si è poi messa alla ricerca della sua vera famiglia una volta scoperto di non essere la bambina sparita da Mazara del Vallo diciotto anni fa.