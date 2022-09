Flavio Insinna nel pomeriggio di Rai1: affidata a lui la conduzione di…

Tutti a scuola: va in onda oggi su Rai1 il tradizionale spettacolo di inizio anno scolastico

Pomeriggio particolare per il primo canale della Rai quello di oggi, venerdì 16 settembre 2022, poiché al posto di Alberto Matano con La vita in diretta andrà in onda Flavio Insinna con lo spettacolo che ormai da molte stagioni inaugura ufficialmente l’anno scolastico, dal titolo Tutti a scuola. Come La vita in diretta, la trasmissione andrà in onda per tutta la seconda parte del pomeriggio e occuperà il palinsesto fino all’inizio della fascia oraria del preserale, quando la linea passerà, come tutti i giorni, a Reazione a catena condotta da Marco Liorni. Ma cosa vedremo oggi nell’edizione 2022 del programma dedicato alla scuola? Scopriamo qualche anticipazione che riportiamo nel secondo paragrafo riprendendola da TvBlog, che usiamo come fonte.

Ecco i temi dell’edizione di quest’anno del programma condotto da Flavio Insinna con una nuova partner

Dal sito appena citato scopriamo che Tutti a scuola quest’anno porrà l’attenzione in modo particolare su inclusione ed integrazione. Come nelle scorse stagioni, la trasmissione che oggi costringerà La vita in diretta allo stop è realizzata in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione. La messa in onda avverrà dall’Istituto Superiore “Curie Vittorini” di Grugliasco, in provincia di Torino: ricordiamo, a tal proposito, che la location cambia ogni anno (nel 2021 il programma è stato trasmesso da una scuola di Pizzo Calabro, in provincia di Vibo Valentia). Accanto a Flavio Insinna ci sarà Roberta Rei, mentre negli anni scorsi abbiamo visto Andrea Delogu.

Tutti a scuola 2022: ecco alcuni degli ospiti che avranno oggi Flavio Insinna e Roberta Rei

Saranno ovviamente tanti gli ospiti che prenderanno parte al programma condotto da Flavio Insinna, tra i quali l’attrice Luisa Ranieri, la pianista Frida Bollani Magoni e Matteo Bocelli. Presenti anche vari personaggi provenienti dal mondo dello sport e un’orchestra composta dai migliori allievi dei Conservatori d’Italia, diretta dal Maestro Leonardo De Amicis.