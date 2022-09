La vita in diretta, arriva uno stop: Alberto Matano costretto a fermarsi

Alberto Matano venerdì non andrà in onda: al suo posto ci sarà Tutti a scuola

In questa nuova stagione televisiva appena cominciata, ma già di grande successo per la Vita in diretta, il programma di Rai1 sarà costretto a fermarsi per un giorno. In particolare la sospensione avverrà venerdì 16 settembre. Il motivo? Al posto del programma del pomeriggio di Rai1 andrà in onda Tutti a scuola, il tradizionale spettacolo di inizio anno scolastico. Lunedì 12 settembre, infatti, per molte scuole italiane è suonata la prima campanella dell’anno. L’orario di inizio previsto per Tutti a scuola è quello delle 16:35 e proseguirà poi fino alle ore 18:45 quando lascerà il posto al consueto Reazione a catena condotto da Marco Liorni.

Come cambia il palinsesto di Rai1: stravolgimenti non solo per La vita in diretta

Oltre al programma condotto da Alberto Matano anche gli altri format di punta pomeridiani di Rai1 subiranno alcune modifiche. In particolare l’amatissimo Il paradiso delle signore inizierà mezz’ora prima, precisamente alle 15:35. Di conseguenze Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone, sarà costretto a chiudere mezz’ora prima rispetto al solito per lasciare spazio alla fortunata soap di Rai1. Intanto il daytime della rete può dirsi ampiamente soddisfatto per questo inizio di stagione. E’ soprattutto La vita in diretta a festeggiare. Infatti il programma giornalmente batte la concorrenza di Barbara d’Urso con il suo Pomeriggio 5.

Tutti a scuola: novità per la nuova edizione e chi sostituirà Alberto Matano

Ci sarà un’importante novità per quanto riguarda Tutti a scuola e, in particolare, la conduzione. Ad affiancare Flavio Insinna sarà infatti Roberta Rei che sostituirà, dunque, Andrea Delogu. L’evento verrà trasmesso in diretta da Torino e precisamente dall’Istituto di Istruzione Superiore Curie Vittorini di Grugliasco. L’appuntamento è realizzato con la collaborazione del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca. Si tratta di una tradizione ormai consolidata che celebra e inaugura il nuovo anno scolastico italiano. Interverrà, come di consueto, anche il Presidente Sergio Mattarella, Capo dello Stato. Inoltre sarà presente anche un’ampia platea di studenti che fungerà da pubblico. Non mancheranno, infine, ospiti del mondo della musica, del mondo dello spettacolo e della cultura.