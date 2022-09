Francesca Cipriani sta per sposarsi! Scoop sugli invitati: ci saranno…

GF Vip 6, Francesca Cipriani e l’imminente matrimonio: ecco chi saranno gli invitati

Francesca Cipriani è stata una assoluta protagonista del Grande Fratello Vip 6, con molti siparietti con il fidanzato Alessandro Rossi che è venuto a trovarla diverse volte rendendo il momento simpatico e divertente per il pubblico. Si capiva già dall’anno scorso il grande amore che legava i due giovani, con Alessandro che in uno degli ultimi incontri aveva fatto la proposta di matrimonio nel giardino della Casa e la conferma del loro amore è l’imminente matrimonio che dovrebbe renderli marito e moglie entro la fine del 2022, anche se non hanno ancora comunicato la data precisa. Tra gli invitati confermati, ci saranno sicuramente le principesse Selassié, Miriana Trevisan, Manuel Bortuzzo, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella e Katia Ricciarelli. Francesca Cipriani ha anche affermato che vorrebbe che il soprano cantasse l’Ave Maria in chiesa.

Francesca Cipriani rivela il suo testimone di nozze: è un famoso conduttore televisivo

Inoltre, Francesca Cipriani ha svelato ulteriori dettagli del suo imminente matrimonio con Alessandro Rossi. Innanzitutto, come aveva detto anche nella Casa più spiata d’Italia, l’influencer ha scelto proprio Alfonso Signorini come testimone di nozze, essendo la donna rimasta molto legata al padrone di casa del Grande Fratello. Poi l’ex gieffina ha anche rivelato per chi fa il tifo in questa edizione del GF Vip: si tratta di Elenoire Ferruzzi, l’icona trans che sta piacendo a gran parte del pubblico per la sua spontaneità, simpatia, per le affermazioni forti e il suo essere fuori dagli schemi che, incalzata da Alfonso Signorini, ultimamente è tornata a parlare delle offese a Sonia Bruganelli.

Francesca Cipriani, ecco quanti invitati saranno e dove andrà a vivere dopo il matrimonio

Francesca Cipriani per un giorno che di certo non dimenticherà mai ha deciso di fare le cose in grande: come rivelato da lei stessa sui social, gli invitati saranno tra i 200 e i 230. Inoltre, ha detto anche dove andrà a vivere, e non sarà un unico posto: vivrà tra Milano, la Romagna e l’Abruzzo, per conciliare al meglio i suoi impegni con quelli del suo futuro marito Alessandro. Non ci resta che seguire con attenzione questa vicenda per venire a conoscenza della data di matrimonio che i due fidanzati dovrebbero annunciare a breve e per avere ancora altre più certezze sui dettagli e gli invitati.