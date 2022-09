Francesco Totti fa un gesto che nessuno si aspetta: l’ultimo colpo di scena

Fabrizio Corona e il nuovo retroscena sull’ex calciatore: il suo gesto non passa inosservato

In questi ultimi giorni il popolare ex fotografo dei vip si è concentrato particolarmente su Ilary Blasi e Francesco Totti, cogliendo la palla al balzo per svelare nuovi succosi retroscena. Poco fa l’ex di Belen è tornato a parlare di tutta questa vicenda rivelando ai suoi numerosi follower di essere stato contattato dall’ex capitano della As Roma. Difatti Corona ha pubblicato uno screen nelle sue storie sul social fotografico mostrando proprio che lo sportivo ha cercato di mettersi in contatto con lui. Che abbia voluto sapere qualche retroscena nascosto sulla sua ex moglie per usarlo magari in Tribunale?

Ilary Blasi, la pesante accusa del suo ex fidanzato: “Ha sposato l’ex calciatore solo per convenienza”

Successivamente Fabrizio Corona ha anche rivelato ai suoi numerosi follower sul social fotografico di aver fatto una lunga chiacchierata con l’ex fidanzato della popolare conduttrice de L’Isola dei Famosi, la quale continua a far discutere per via della sua separazione dall’ex marito Francesco Totti. In questa occasione l’ex fotografo ha pubblicato la confessione dell’uomo, il quale non ha nascosto di credere che la Blasi abbia sposato l’ex capitano della As Roma solo per convenienza:

“Credo che Totti fosse molto innamorato di Ilary, anche se le ha fatto molte co**a. Penso piuttosto che lei si sia sposata solo per convenienza e abbia sfruttato il suo nome per fare carriera…”

L’ex della presentatrice, sulla quale Corona ha svelato un nuovo retroscena, ha poi dichiarato di essere assolutamente certo che se non avesse conosciuto Totti la sua carriera in Tv sarebbe già finita da un pezzo: “Lei era una delle tante senza talento e la sua carriera sarebbe finita con Passaparola come tutte le altre…”

Alessio La Padula ha fatto perdere la testa alla conduttrice? Il nuovissimo gossip

Fabrizio Corona ha poi pubblicato nelle sue storie sul social fotografico un selfie dell’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, il quale è finito al centro del gossip per un suo presunto flirt con Ilary Blasi. In questa circostanza l’ex fotografo si è limitato a pubblicare l’immagine del ballerino senza commentare. Che abbia voluto far capire ai suoi follower che la presentatrice potrebbe aver perso la testa per il giovane ragazzo?