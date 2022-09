Gabriele Cirilli incontenibile: “Carlo Conti mi ha mandato il suo iban”

Tale e Quale Show ed il grande ritorno del comico: “Carlo Conti ha accettato la mia proposta”

Stasera inizierà su Rai Uno la nuova edizione del talent show vip condotto dal popolare conduttore di origini toscane. Tra i concorrenti in gara c’è anche Gabriele Cirilli, che già in passato ha partecipato. Prima di questa nuova avventura ha rilasciato un’intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. Ed in questa circostanza ha subito colto la palla al balzo per fare una battuta delle sue. Di cosa si tratta? Ha svelato di essere riuscito a convincere il conduttore a cedergli il suo iban: “Ho convinto Carlo a farmi tornare dopo che mi ha dato il suo iban…”

Gabriele Cirilli prima del suo ritorno nel talent show: “Ecco chi mi piacerebbe imitare”

Successivamente il popolare comico, sempre in questa breve intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ha anche svelato qual è il personaggio che vorrebbe tanto imitare. Chi? Con la sua proverbiale ironia non ha nascosto che vorrebbe fare l’ex Presidente degli Stati Uniti impegnato a cantare dal parrucchiere: “Vorrei fare Trump che canta dal parrucchiere visto che ho già imitato tutti…” L’attore si è poi fatto serio non facendo mistero che l’idea di imitare Lady Gaga lo stuzzica molto, anche perchè sicuro che potrebbe essere molto più sensuale: “Ho imitato tutti, ma lei ancora mi manca…Sono sicuro che sul tacco 12 sarei più sensuale…”

La lunga carriera dell’attore tra Tv, Teatro e Cinema: età, instagram, Zelig

Gabriele Cirilli ha 55 anni e la sua carriera in Tv, Teatro e Cinema è iniziata diversi anni fa. Il comico è diventato molto popolare prima al cinema, e poi in Tv grazie soprattutto a Zelig. Uno dei suoi personaggi più amati dal pubblico è senza ombra di dubbio Tatiana. Tale e Quale Show non è certo l’unico talent a cui ha preso parte. Difatti quest’ultimo ha anche partecipato a Ballando con le stelle riuscendo ad incantare tutti. Per chi volesse seguirlo anche nella vita quotidiana si segnala che è molto attivo su INSTAGRAM. Appuntamento quindi a stasera con la prima attesissima puntata della nuova edizione del talent show vip condotto da Carlo Conti.