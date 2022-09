Gabriele Corsi, retroscena su Don’t forget the lyrics: “Non ci dormivo”

Don’t forget the lyrics, il conduttore confessa: “Prima del debutto della scorsa edizione non ci dormivo”

Gabriele Corsi domani tornerà in Tv nel preserale di Nove con la seconda edizione del suo game show musicale. E ha deciso di presentare tutte le novità sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. In questa occasione ha anche colto la palla al balzo per svelare un curioso retroscena sulla prima edizione. Di cosa si tratta? Non ha negato che prima del debutto del programma ha faticato davvero tanto a dormire: “Ha ‘funzionassimo’, ma la notte non ci dormivo…” L’uomo non ha fatto mistero di aver temuto che il programma non riscontrasse il favore del pubblico: “Funzionerà? Mi chiedevo…” E proprio in sogno gli è apparso Fiorello che lo ha abbracciato rassicurandolo:

“Gli ho mandato un messaggio per raccontarglielo e lui ha risposto: ‘Facciamo che ce lo diamo davvero questo abbraccio…’ Non vedo l’ora…”

Gabriele Corsi svela le novità della seconda edizione del game show su Nove: le anticipazioni

Successivamente il giornalista del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ha chiesto al popolare conduttore se ci saranno novità sulla prossima edizione del game show Don’t forget the lyrics. E il presentatore, che condurrà un programma anche su Rai2, ha subito rivelato che tra le categorie di canzoni che i concorrenti dovranno scegliere per cantare ce ne sarà anche una a sorpresa:

“Entra in studio il cantante e il concorrente deve esibirsi davanti all’interprete originale del pezzo…”

Ovviamente il presentatore ha inoltre fatto presente che qualora il concorrente di turno non dovesse conoscere la canzone sarà molto imbarazzante perchè si ritroverà di fronte il cantante.

Cristiano Malgioglio e il presentatore di nuovo alla conduzione dell’Eurovision Song Contest? Parla lui

Il giornalista di Sorrisi ha poi chiesto a Gabriele Corsi se anche nella prossima edizione dell’evento musicale europeo sarà la voce narrante insieme al popolare cantautore come è successo negli ultimi due anni. E il conduttore ha subito rivelato di sperarlo:

“Ce lo meritiamo entrambi…E poi lui mi ha già chiesto che vestiti poteremo in Inghilterra: “Lì sarà freddo…”

Insomma pare davvero che i prossimi mesi saranno pregni di impegni per il presentatore.