GF Vip, Signorini e l’appello di un’ex concorrente: “Voglio trovare l’amore”

L’ex compagna di Morgan si candida per il Grande Fratello Vip 7: “Posso entrare?”

Continuano a spuntare indiscrezioni sul cast del reality show condotto da Alfonso Signorini, e indizi sui vip misteriosi lanciati dal profilo ufficiale del programma e dal presentatore. A proposito di ciò non è passata inosservata la proposta inaspettata da parte dell’ex gieffina Jessica Mazzoli: “Anche io cerco l’amore! Posso entrare?”.



L’ex gieffina pronta a ripetere l’esperienza televisiva: “Dopo l’uscita a causa della peritonite ci sta!”

L’identità dei personaggi che a breve varcheranno la famosa porta rossa del GF Vip 7 continua a essere un mistero, dato che per adesso è stata ufficializzata soltanto la partecipazione di pochissimi concorrenti. Nella clip di presentazione una vippona dice: “Sono sempre in cerca dell’amore”. Non si è fatta attendere la replica di Jessica Mazzoli, una famosa cantante che ha già partecipato nel 2019 al seguitissimo reality show. L’ex compagna di Morgan oltre a dire di essere anche lei alla ricerca della sua dolce metà, ha aggiunto: “Dopo l’uscita a causa della peritonite ci sta! Magari trovo il mio Mark Caltagirone”. L’artista purtroppo fu costretta a concludere la sua esperienza nella casa di Cinecittà nell’edizione nip a causa di un forte dolore al fianco, e dopo che si era scoperto che si trattava di peritonite fu operata d’urgenza.

Nuovo indizio su una concorrente del GF Vip: ecco chi potrebbe essere

Al momento i concorrenti che parteciperanno con certezza al noto reality sono Giovanni Ciacci, Wilma Goich e Pamela Prati che ha fatto sbottare la sua ex manager dopo l’annuncio della sua partecipazione. Il resto del cast verrà svelato nel corso delle prime due puntate, e a tal proposito il conduttore ai microfoni del settimanale TV Sorrisi e Canzoni ha dichiarato: “Ci saranno nomi inediti per un reality, persone che vengono da mondi più disparati, gente poco nota ma che ha una storia e un background importante che calza a pennello”. Nel frattempo è stato lanciato il 17esimo indizio su una delle concorrenti nel profilo ufficiale del programma: “Uno spirito libero come lei darà del filo da torcere a molti vipponi. Surfa sulla tua vita”. A detta della pagina Instagram gfvipnews_ si tratterebbe di Nikita Pelizon, poichè attualmente come si nota negli ultimi post pubblicati della diretta interessata ha lo stesso smalto della vip misteriosa. Il nome della modella e influencer è già spuntato fuori di recente, ed è conosciuta dal pubblico per aver partecipato a Temptation Island 2018 e a Pechino Espress 2022. Gli altri probabili concorrenti invece sono: “Carolina Marconi, Patrizia Rossetti, Ginevra Lamborghini, Elenoire Ferruzzi, Sofia Giaele De Dona, Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria, Charlie Gnocchi, George Ciupilan, Attilio Romita, Luca Salatino, Antonino Spinalbese e Amaurys Perez”.