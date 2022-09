GF Vip 7, l’ex tronista Luca Salatino concorrente ufficiale? Lo scoop

Anticipazioni sul cast del noto reality: ecco chi è il tronista che varcherà la porta rossa

Nelle scorse ore l’influencer Amedeo Venza ha lanciato un’indiscrezione sul cast del reality show condotto da Alfonso Signorini, facendo sapere che a breve avrebbe svelato l’identità di un tronista discusso del dating pomeridiano che vede al timone Maria De Filippi in procinto di varcare la famosa porta rossa. Finalmente l’esperto di gossip nella giornata di oggi ha fatto sapere di chi si tratta non nascondendo il suo stupore, dato che ha inserito questa didascalia in una fotografia in cui è ritratto Luca Salatino: “Lo so anche voi con la faccia come la sua appena avete letto la notizia”.



Il quinto indizio social del conduttore si riferiva al fidanzato di Soraia? “E’ un concorrente”

I rumors sui personaggi pronti a fare il loro ingresso al GF Vip 7 continuano a non mancare. L’influencer Amedeo Venza ieri ha spoilerato la partecipazione di un ex protagonista della scorsa edizione di Uomini e Donne: “Ho appena saputo che a varcare la porta rossa sarà un tronista molto discusso. Avrò la conferma questi giorni, ma è quasi certo! Pare abbia pure firmato il contratto”. L’annuncio dell’esperto del gossip è arrivato prima del previsto a quanto pare, dato che oggi ha rivelato chi è l’ex volto del dating show condotto dalla moglie di Maria De Filippi, ma per iniziare ha scritto: “Oggi vi svelerò il nome del tronista che entrerà. Io sono senza parole”. A questo punto ha annunciato: “Luca Salatino è un concorrente”. In effetti a detta di un’indiscrezione circolata sul web nelle scorse settimane, quest’ultimo e l’amico Matteo Ranieri avrebbero fatto il provino per riuscire a entrare nella casa di Cinecittà.

Ad avere la meglio quindi a questo punto è stato il fidanzato di Soraia Allam Ceruti, e la sua partecipazione potrebbe essere stata anticipata anche dal conduttore. In particolare il quinto indizio social lanciato da Alfonso Signorini su uno dei concorrenti è stato un cappello bianco da chef, che ha accompagnato con questa frase: “In arrivo gustosi pranzetti”. Il 29enne oltre a essere un pugile è chef in un ristorante di Roma, e spesso sui social pubblica video in cui prepara i suoi piatti preferiti.

Chi sono i concorrenti della nuova edizione del GF Vip? Spunta il nome di una influencer

Intanto in un altro post di Amedeo Venza compaiono i nomi delle donne che varcheranno la porta rossa: “Carolina Marconi, Sarah Altobello, Wilma Goich, Patrizia Rossetti, Teresa Langella, Ginevra Lamborghini, Elenoire Ferruzzi, Pamela Patri, Sofia Giale De Dona e Antonella Fiordelisi”. L’esperto di gossip e la pagina gfisola.news inoltre ha rivelato che tra i concorrenti ufficiali c’è anche Nikita Pelizon, una modella e influencer nota per essere stata una tentatrice a Temptation Island 2018 e per aver partecipato a Pechino Espress 2022. Per quanto riguarda gli uomini che parteciperanno al reality di Canale 5 invece, oltre a Giovanni Ciacci la cui presenza è stata confermata, ci sono: “Charlie Gnocchi, Edoardo Donnamaria, Antonino Spinalbese, George Ciupilan e Attilio Romita”.