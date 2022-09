GF Vip 7: un discusso tronista di Uomini e Donne concorrente ufficiale?

Indiscrezione sul cast del GF Vip: “A varcare la porta rossa sarà un tronista molto discusso”

La nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini è prontissima a stupire il pubblico. Un colpo di scena è stato anticipato nelle scorse ore dall’influencer Amedeo Venza, che ha svelato un’indiscrezione sul cast del tanto atteso programma che a partire dal 19 settembre 2022 tornerà sul piccolo schermo. L’esperto di gossip ha fatto sapere in anteprima chi sarebbe uno dei concorrenti ufficiali:

“Ho appena saputo che a varcare la porta rossa sarà un tronista molto discusso”.

Un ex volto di Uomini e Donne concorrente ufficiale del noto reality? “Pare abbia firmato il contratto”

Mentre cresce sempre di più l’attesa e la curiosità di sapere quali personaggi parteciperanno al GF Vip 7, l’esperto di gossip Amedeo Venza ha fatto sapere che c’è anche un ex protagonista del dating show pomeridiano che vede al timone Maria De Filippi nel cast. L’influencer è sceso nel dettaglio senza però rivelare l’identità del concorrente:

“Avrò la conferma questi giorni, ma è quasi certo! Pare abbia pure firmato il contratto“.

Ovviamente non mancano le supposizioni su chi potrebbe essere, visto che ad esempio nelle scorse settimane a detta di un rumor Luca Salatino e Matteo Ranieri avrebbero fatto il provino per provare a mettere piede nella casa di Cinecittà. Non si tratta però di una novità, poichè non è la prima volta che qualche ex volto della trasmissione di Canale 5 il cui obiettivo e quello di formare delle coppie, si mette in gioco nel reality condotto da Alfonso Signorini.

Anticipazioni sulla nuova edizione del GF Vip: ufficializzata la partecipazione di una famosa cantante

Intanto il conduttore ai microfoni di TV Sorrisi e Canzoni ha svelato degli spoiler sulla nuova edizione del reality. Il noto giornalista oltre a ribadire che i ventiquattro concorrenti saranno resi noti nelle prime due puntate, ha annunciato: “Ci saranno nomi inediti per un reality, persone che vengono da mondi più disparati, gente poco nota che ha una storia e un background importante che calza a pennello”. Inoltre il direttore del settimanale Chi dopo aver fatto sapere che la casa di Cinecittà è molto più grande e nuova, ha ufficializzato la partecipazione della famosa cantante Wilma Goich.