GF Vip, Eva Robin’s dopo il no di Milly Carlucci entra nella casa?

Eva Robin’s pronta a fare il suo ingresso nella casa dopo il no di Milly Carlucci? L’ultimo rumor

La popolare soubrette avrebbe dovuto partecipare alla prossima edizione di Ballando con le stelle. E’ stata lei stessa a rivelarlo settimane fa in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo. Tuttavia quest’ultima ha fatto sapere sul suddetto magazine che all’ultimo la conduttrice ha improvvisamente cambiato idea preferendole Gabriel Garko: “La quota gender l’ha trovata con lui, che è gay…” Finita qua? Nemmeno per idea perchè sull’ultimo numero del periodico Vero è stato riportato che la soubrette pare sia in lizza per entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Sarà vero?

Grande Fratello Vip, la soubrette transgender nel cast della prossima edizione? L’indiscrezione

Successivamente il settimanale Vero ha riportato di essere venuto a conoscenza che gli autori del reality show vip condotto da Alfonso Signorini, il quale è da poco tornato single dopo 18 anni insieme con il suo compagno storico Paolo Galimberti, starebbero facendo davvero carte false per cercare di convincerla a partecipare:

“Adesso, però, sembra che gli autori del GF Vip stiano facendo davvero di tutto per averla nel cast…”

Riusciranno a convincerla? La sua eventuale partecipazione alla versione vip del padre di tutti i reality show potrebbe in qualche modo rappresentare una sorta di rivincita personale nei confronti di Milly Carlucci, che all’ultimo minuto l’ha esclusa dal cast preferendole Gabriel Garko.

Attilio Romita ed Elenoire Ferruzzi nel cast della prossima edizione del reality? Tutte le voci di corridoio

Ovviamente il nome di Eva Robin’s non è stato certo l’unico ad essere stato accostato al cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Difatti in queste ultime settimane sono spuntati i nomi della popolare transgender molto nota negli ambienti milanesi e l’ex mezzobusto del TG1. Oltre loro sembrano siano in lizza per varcare la famosa porta rossa della casa più spiata dagli italiani Antonino Spinalbese, Carolina Marconi, Patrizia Rossetti, Ginevra Lamborghini, Charlie Gnocchi, Luca Salatino e tanti altri. Sicuri di entrare sono invece Giovanni Ciacci, Wilma Goich e Pamela Prati. Difatti tutti e tre hanno già annunciato sui giornali di aver accettato questa sfida.