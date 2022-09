GF Vip, Orietta Berti svela cosa la spaventa. E su Sonia Bruganelli…

La cantante opinionista al Grande Fratello Vip: “Il mio unico spavento è trovare chi mi porterà a Roma”

Lunedì 19 settembre si alzerà il sipario sulla nuova edizione del GF Vip. Padrone di casa, ancora una volta, Alfonso Signorini. Al suo fianco, in veste di opinioniste, Sonia Bruganelli e la new entry Orietta Berti. Il conduttore svelerà chi entrerà nella casa più spiata d’Italia durante le prime due puntate. Sono stati rivelati i nomi solo di due concorrenti: Wilma Goich e Giovanni Ciacci. L’usignolo di Cavriago si è confessata sulle pagine del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. Solo una cosa la spaventa:

“Il mio unico spavento è trovare qualcuno che mi porterà a Roma! Verrò con il treno ad alta velocità da Reggio Emilia. Non me la sento di prenderlo da sola, sono sempre stata accompagnata da qualcuno nella mia vita”.

Una volta l’accompagnerà il figlio Otis, un’altra volta il figlio Omar ma dovrà trovare anche altri amici disposti ad accompagnarla.

Orietta Berti confessa: “Spero di non fare troppe gaffe e di non sbagliare i nomi”

La famosa cantante (che ha ricevuto la risposta polemica di Alex Belli a cui aveva dato una stoccata) è curiosa, come tutti, di scoprire chi entrerà nella casa del Grande Fratello Vip e di scoprire la loro personalità. Essendo molto istintiva, dirà quello che le passerà per la mente. Non avrà peli sulla lingua. Sarà spiritosa e farà tante battute. Ha un solo timore:

“Spero di non inanellare troppe gaffe e mi auguro di non sbagliare i nomi. Starò attenta ma i concorrenti sono tanti e sarà facile confondersi”.

GF Vip, la cantante su Sonia Bruganelli: “E’ sincera e più graffiante di me”

L’anno scorso Sonia Bruganelli e Adriana Volpe hanno fatto scintille. Non sono mai andate particolarmente d’accordo per la gioia di Alfonso Signorini. Cosa succederà quest’anno? Le premesse sono buone. Orietta Berti dice della Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis: “Mi piace, è sincera e più graffiante di me. Vediamo se mi faranno dare in escandescenze ma non credo”. La convivenza tra le due opinioniste proseguirà quieta e tranquilla per tutta la durata del reality di Canale5?