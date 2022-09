Gianni Morandi, rivelazione spiazzante mai fatta prima: “Devo la vita a…”

“Devo la vita alla Nazionale Cantanti”, le dichiarazioni dell’artista rilasciate a DiPiùTV

Andrà in onda martedì alle 21.20 su Rai2 La partita del cuore 2022, della quale Gianni Morandi ha parlato in un’intervista pubblicata sulle pagine del settimanale DiPiùTV uscito in edicola qualche giorno fa. Nell’intervista in questione il cantante ha dichiarato: “A 77 anni gioco ancora nella Nazionale Cantanti perchè le devo la vita…”.

Fondare la squadra mi ha salvato: nel 1980 ero in difficoltà e alla fine di una partita Mogol mi ha chiesto di interpretare “Canzoni stonate”, brano che poi ha rilanciato la mia carriera

è quanto ha rivelato il co-conduttore del prossimo Festival di Sanremo alla rivista appena citata. Nell’intervista ha poi parlato, ovviamente, anche della sua partecipazione, appunto nel ruolo di co-conduttore, al festival della canzone italiana.

Gianni Morandi e il ritorno a Sanremo con Amadeus: “Proposta davvero inaspettata”

“La proposta di condurre Sanremo 2023 con Amadeus, posso giurarlo, è stata veramente inaspettata” ha svelato inoltre l’artista ai microfoni del settimanale, non nascondendo che con Amadeus sul palco del Teatro Ariston può succedere veramente di tutto, e svelando poi che la sua partecipazione di quest’anno doveva essere in realtà un’ospitata in coppia con Jovanotti, autore del suo brano “Apri tutte le porte”, ma il conduttore e direstore artistico l’ha voluto in gara e, lo ricordiamo, la partecipazione gli ha fruttato un ottimo terzo posto: “Ci ho pensato un attimo, ma soltanto un attimo, e ho accettato di entrare in gara” ha ammesso a tal proposito Gianni.

L’artista torna sulla mano che si è ustionato: “Spola tra il mare e Ravenna per la fisioterapia”

Ricordando, in conclusione, l’incidente in campagna dello scorso anno nel quale si è ustionato una mano, Gianni Morandi ha raccontato di aver trascorso questa estate facendo la spola tra la sua casa al mare e Ravenna per via delle sedute di fisioterapia: “La mia mano necessita tuttora di cure” ha spiegato.

