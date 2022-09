GF Vip: Gegia vittima di una truffa amorosa? Dubbi sul suo racconto

Grande Fratello Vip, la concorrente parla della sua storia d’amore: “Ci sentiamo un po’ sì e un po’ no”

Gegia ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata dagli italiani ieri sera. E in questa occasione ha rivelato di essere fidanzata con un uomo molto più giovane, che purtroppo non ha modo di vedere e frequentare perchè al momento vive a Dubai. Lui si chiama Mehmet ed è turco. Stamattina Giovanni Ciacci ha voluto un po’ indagare su tutta questa faccenda, chiedendo delucidazioni. E l’attrice, con estrema schiettezza, ha rivelato di provare un profondo sentimento nei suoi confronti, nonostante l’abbia visto solo una volta in aeroporto 6 mesi fa:

“Ci sentiamo un po’ sì e un po’ no, poi il 30 agosto gli è partita…Mi ha scritto ‘I love you Gegia’…E’ bello…”

La gieffina ha poi rivelato che erano 20 anni che non provava sensazioni simili: “Mi sono innamorata come non mi innamoravo da 20 anni…”

Gegia rischia di essere truffata? I dubbi sul suo fidanzato turco

Giovanni Ciacci ha poi chiesto all’attrice del Grande Fratello Vip quale social usa per restare in contatto con il suo compagno. E la concorrente del reality show vip condotto da Alfonso Signorini, il quale è stato attaccato da Attilio Romita, ha rivelato che si sentono solo su facebook, visto che whatsapp non gliel’ha mai dato, nonostante sa bene che è in possesso di un telefono cellulare:

“Sul telefono c’è, io ho visto che c’è, però non lo usa là. Ce l’ha sempre spento, lo accende solo in determinati orari…”

Un racconto che ha lasciato perplesso sia il noto stylist che il pubblico a casa, che sui social ha già insinuato che la donna potrebbe essere caduta in una truffa amorosa (molte donne infatti vengono truffate da persone che sfruttano le loro debolezze per estorcere loro denaro).

Ciacci ha già azionato il radar Mark Caltagirone 2.0 anche con Gegia #gfvip pic.twitter.com/xFLDOyEuYi — soleilandia ☀️ (@sisonokevin) September 23, 2022

L’attrice al settimo cielo: “Io voglio sposarmi con lui”

Gegia ha poi confidato a Giovanni Ciacci di essere talmente innamorato di questo ragazzo, che è pronta a sposarlo subito, nonostante l’abbia visto solo una volta in tutta la sua vita:

“Questo me lo sposo, a costo che m’ammazza questo se continua così…No guarda, è troppo… è troppo… mi ha reso troppo felice!”

Ovviamente il pubblico a casa ha già dichiarato sui social di sperare che venga fatta luce su tutta qual faccenda.