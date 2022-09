Grande Fratello Vip, clamorosa gaffe su Giovanni Ciacci: è subito polemica

Gaffe sul nuovo concorrente del reality show vip: Priscilla va su tutte le furie

Nonostante il Grande Fratello Vip non sia ancora iniziato ecco scoppiare già le primissime polemiche. Cos’è successo stavolta? Un clamoroso errore del TgCom24 sul nuovo concorrente Giovanni Ciacci ha fatto andare su tutte le furie la popolare giurata di Drag Race Italia. In pratica il portale web ha rivelato che è la prima volta che un concorrente affetto da Aids entra nella casa più spiata dagli italiani. Peccato che il popolare stylist sia sieropositivo. Per tale ragione la giurata del talent show di Real Time ha perso la pazienza, asserendo su twitter di non capire come ci possa essere così tanta ignoranza nel 2022 (il post è disponibile dopo il secondo paragrafo):

“Non è affetto da AIDS, è sieropositivo! Nel 2022 ancora così tanta ignoranza è inaccettabile!”

Giovanni Ciacci e il clamoroso errore sul suo conto, la giurata di Drag Race Italia non ci sta: “E’ meschino”

Priscilla, dopo aver fatto notare su twitter la clamorosa gaffe del TgCom24 sul nuovo concorrente del Grande Fratello Vip, che ha rotto il silenzio pochi giorni prima di entrare nella casa più spiata dagli italiani, ha anche colto la palla al balzo per dichiarare di credere sia assolutamente meschino usare il suo stato di salute per fare notizia:

“E aggiungo che strumentalizzare la sieropositività di un concorrente del GF Vip solo per fare notizia è davvero meschino!”

Secondo la giurata di Drag Race Italia aver dato questa notizia totalmente sbagliata potrebbe fomentare la discriminazione: “E se la notizia è pure sbagliata crea solo disinformazione e fomenta discriminazione!”

Non è affetto da AIDS, è sieropositivo!

Nel 2022 ancora così tanta ignoranza è inaccettabile! pic.twitter.com/jPbhpUZLDl — Priscilla Drag (@DragPriscilla) September 18, 2022

Priscilla esulta: “Finalmente hanno capito l’errore commesso e hanno corretto”

Dopo tutto il polverone alzato sù dalla giurata di Drag Race Italia TgCom24 ha corretto il titolo su Giovanni Ciacci, asserendo che sarà il primo concorrente del GF Vip affetto da hiv ad entrare nella Casa di Cinecittà. Una correzione accolta molto positivamente dalla drag queen:

“Titolo corretto! Abbiamo fatto rumore ed abbiamo ottenuto un risultato…Questo è quello che conta! Mai arrendersi…”

Ed anche i suoi tanti follower non hanno potuto trattenere la felicità, nella speranza che questo tipo di errore non venga più commesso.