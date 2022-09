Il commissario Montalbano: “Non finirà mai”, c’è una rivelazione inaspettata

Grande successo per le repliche dei primi episodi della fiction con protagonista Luca Zingaretti

Non finisce veramente mai il successo di Montalbano, la seguitissima fiction tratta dai romanzi di Andrea Camilleri, che da oltre vent’anni appassiona in prima serata, di tanto in tanto, i telespettatori del primo canale della Rai, come sta avvenendo ogni mercoledì da qualche settimana, con la riproposizione, in versione ‘restaurata’, dei primi quattro film del ciclo. E proprio sul successo senza limiti della serie tv ha posto l’attenzione l’autore televisivo e giornalista Giancarlo De Andreis, con un trafiletto dal titolo “Bentornato Montalbano” pubblicato nella sua rubrica “La TV vista da internet” sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale DiPiùTV, in vendita in tutte le edicole da martedì scorso.

La storia d’amore tra gli italiani e questa fiction non finisce mai

ha asserito De Andreis nel trafiletto in questione.

Montalbano: “Ascolti sempre eccellenti e commenti lusinghieri”, parla Giancarlo De Andreis

“I primi episodi della serie sono stati restaurati e ora vanno in onda in una veste nuova e brillante, ottenendo sempre eccellenti ascolti” ha dichiarato il giornalista nella rubrica che cura sul settimanale citato sopra, sottolineando poi anche il successo relativo ai commenti in rete: “Su internet si dicono cose lusinghiere per tutti gli attori, all’epoca molto più giovani” ha affermato inoltre De Andreis, precisando che, oltre al protagonista Luca Zingaretti, sono molto apprezzati anche Cesare Bocci e Angelo Russo, che vediamo rispettivamente nei ruoli di Mimì Augello e Agatino Catarella. Il primo dei due, Bocci, nei giorni scorsi ha rivelato un retroscena su Zingaretti.

La forma dell’acqua: trama dell’episodio de Il commissario in replica questa sera

Stasera sarà la volta de “La forma dell’acqua”, in onda come da tradizione a partire dalle 21.30 circa. La trama dice che due geometri, che per necessità fanno il lavoro di ‘munnizzari’ in una zona malfamata frequentata da prostitute, trovano in un’auto il cadavere di un uomo di loro conoscenza, un ingegnere e politico. Uno dei due trova anche una collana di grandissimo valore, ma anzichè consegnarla agli investigatori, la nasconde sperando di poterla vendere per avere i soldi per curare il figlioletto malato…