Il paradiso delle signore spoiler: Vittorio dirà addio? Parla Tersigni

Scritto da Liliana Morreale , il Settembre 22, 2022 , in Soap

Il paradiso delle signore 7, Alessandro Tersigni fa chiarezza sull’addio di Vittorio

Da lunedì al venerdì su Rai1 stanno andando in onda le puntate della nuova stagione della soap incentrate sul grande magazzino milanese. Il personaggio storico e presente sin dalle stagioni in prima serata ha il volto di Alessandro Tersigni. Ultimamente, tuttavia, circolano delle voci sul possibile addio di Vittorio Conti al Paradiso. C’è qualche cosa di vero su queste voci? A questa domanda ha risposto direttamente l’attore romano in una lunga intervista concessa a Diva e Donna dove senza sbilanciarsi troppo ha rivelato:

“Quello che si dice è un conto, quello che possiamo dire noi attori è un altro…”

Subito dopo però, tra il serio e l’ironico, ha aggiunto che lui continuerebbe a girare anche per tutta la vita.

Anticipazioni prossime puntate, “Grandi novità per Vittorio”: parla l’attore

Durante l’intervista al settimanale suddetto, l’attore si è sbilanciato anche sugli spoiler delle nuove puntate de Il paradiso delle signore rivelando cosa succederà al suo personaggio:

“Ci saranno grandi novità, ma non posso anticipare molto. Posso dirti che il nuovo amore è nell’aria, poi bisogna vedere che succede…”

Ed il nuovo amore di Vittorio, si può anticipare, che avrà il nome di Matilde Frigerio di Sant’Erasmo ed il volto di Chiara Baschetti, new entry nella soap. Tra i due personaggi scoccherà la scintilla ma il fatto che lei sia sposata con Tancredi e lui è ancora sposato con Marta Guarnieri renderà questa storia d’amore molto complicata e complessa.

Il paradiso delle signore è a rischio chiusura? Tersigni: “Nostra fortuna è il riscontro del pubblico”

Quando si parla della soap di Rai1 da sempre si rincorrono voci circa la possibilità di uno stop o di una chiusura puntualmente smentiti nei fatti. Anche nei mesi scorsi si è vociferata la possibile chiusura della soap dopo quest’ultima stagione ma qual è la verità? Alessandro Tersigni su questo ha spiegato:

“Voci che ogni tanto spuntano ma la nostra fortuna è il pubblico. Il riscontro forte dei numeri e non solo. I commenti sui social ma anche la strada, la gente che ti ferma, ti abbraccia, ti chiede, ti confonde con il tuo personaggio.”

Insomma le vicende del grande magazzino di Milano continueranno ancora per molto tra Roberto che rischia il carcere ed Umberto che, invece, dimostrerà di avere un cuore.