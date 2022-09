Il paradiso delle signore, Roberto Farnesi anticipa: “Umberto dimostrerà…”

Anticipazioni soap di Rai1, parla l’attore: “Umberto dimostrerà che ha un cuore”

È partita alla grande la nuova stagione de Il paradiso delle signore che in queste prime puntate ha ottenuto degli ottimi ascolti. Al centro delle trame c’è il rapporto di vendetta ed ostilità tra Adelaide ed Umberto che regalerà ai telespettatori non poche sorprese. E proprio Roberto Farnesi, attore che dà il volto al cinico, ma oramai meno, commendatore Guarnieri, ha concesso un’intervista a Visto in cui ha fornito delle anticipazioni sul suo personaggio:

“Quest’anno sono ritornato sul set con rinnovato entusiasmo, perché il mio personaggio pur essendo un banchiere dimostrerà che ha un cuore.”

E poi ancora l’attore ha aggiunto: “Nelle soap c’è gente che si sposa, si lascia, torna indietro. Nascono nuovi amori, ne rifioriscono di vecchi, e i sentimenti sono il punto di forza di queste lunghe serialità. Adesso tocca a me.”

Il paradiso delle signore, Roberto Farnesi smentisce l’addio: “Mi auguro altre 50 stagioni”

Il colpo di scena finale tra Flora ed Umberto con la scelta spiazzante di quest’ultimo che ha preferito la giovane stilista alla compagna di una vita, la Contessa Adelaide, ed la sua conseguente partenza da Villa Guarnieri, ha indotto i telespettatori a pensare ad un possibile addio di Umberto Guarnieri al Paradiso. E per questo l’attore toscano prima è intervenuto sui social per smentire questa possibilità e poi, durante l’intervista, ha nuovamente ribadito:

“Mi auguro di fare altre cinquanta stagioni: credo che Il Paradiso delle Signore sia un fiore all’occhiello per Rai 1. Lavorare in una serie tutta italiana che racconta la storia recente, esportata in tutto il mondo, è un vero privilegio.”

Insomma Umberto Guarnieri, stando alle anticipazioni sulle prossime puntate, sarà al centro delle trame.

Roberto Farnesi vita privata: “Altro figlio dopo Mia? Non mi pongo limiti”

Sono mesi pieni di sentimenti contrastanti questi per l’attore toscano, il grandissimo dolore per la perdita della madre è, in un certo senso, contraccambiato dall’enorme gioia dell’arrivo della sua prima figlia, Mia, nata a novembre dalla relazione con Lucya Belcastro. Farnesi dopo aver raccontato le gioie della paternità ha concluso l’intervista a Visto aprendo alla possibilità di un altro figlio: “Un bis? Vediamo…dev’essere d’accordo anche Lucya non posso certo decidere da solo! Di certo non mi pongo limiti.”