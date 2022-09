Ilary Blasi e Totti, Alfonso Signorini choc: “Tradimenti, pedinamenti e…”

Alfonso Signorini vuota il sacco sulla nota coppia: “Tradimenti, pedinamenti, malumori e incomprensioni”

Ha riempito le pagine dei giornali la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi che è stata la notizia dell’estate e ha portato con sè una scia di gossip, rumors e indiscrezioni. A distanza di mesi, dai due comunicati separati che il calciatore e la conduttrice hanno rilasciato per ufficializzare la fine del loro matrimonio, l’eco della notizia non si è però disperso al contrario è stato alimentato dalla recente intervista dell’ex capitano della Roma a Il corriere della sera, che ha vuotato il sacco parlando di presunti tradimenti e non solo. A rompere finalmente il silenzio sulla separazione più chiacchierata dell’anno è stato proprio il conduttore del Grande Fratello Vip, collega e amico dell’ex letterina di Passaparola, che sulle pagine del settimanale Chi, da lui diretto, ha raccontato:

“Una separazione fatta di tradimenti, di pedinamenti, di malumori e incomprensioni. Ma a fare la differenza, a parte la notorietà dei personaggi, c’è anche il lavare in piazza i panni di famiglia”.

“Il suo sfogo è stato liberatorio anche se doloroso”, il pensiero del noto conduttore su Francesco Totti

Sempre molto riservato riguardo al suo privato, l’ex calciatore non ha risparmiato dettagli scioccanti sulla fine del suo matrimonio, parlando di rolex sottratti e scaramucce familiari. Un cambio di rotta quello dell’ex capitano della Roma che, dopo l’ultimo colpo di scena, ha spiazzato in molti ma dovuto probabilmente, in base quanto rivelato da Alfonso Signorini, alla voglia di liberarsi da un peso. “Credo che per lui questo sfogo sia stato liberatorio, seppur doloroso” ha svelato il giornalista, sottolineando poi:

“Quasi non ce la facesse più a passare pubblicamente per il traditore seriale e bugiardo”.

Alfonso Signorini si sbilancia e ammette sulla collega: “Fa bene a tacere”

In tutta questa storia ingarbugliata, il conduttore del Grande Fratello Vip non ha dubbi: “Fa bene Ilary Blasi a tacere e a non rilasciare interviste”. Ha poi proseguito il suo pensiero sottolineando:

“Finché starà zitta per l’opinione pubblica a vincere sarà sempre e solo lei”.

Intanto il conduttore di Canale5 si prepara per tagliare il nastro della settimana edizione del Grande Fratello Vip, in onda a partire da lunedì prossimo, 19 settembre.