Ilary Blasi, rottura totale con Francesco Totti: richieste non accolte

Francesco Totti, accordo in salita: la sua ex moglie fa richieste troppo esose

Oggi il quotidiano Il Corriere della sera è tornato a concentrarsi sull’ex coppia più chiacchierata del momento. E nell’articolo firmato da Giovanna Cavalli è stata riportato un nuovo succoso retroscena legato alla separazione tra Ilary Blasi e l’ex marito. Di cosa si tratta? Sembra che la conduttrice de L’Isola dei Famosi per firmare la separazione consensuale abbia fatto richieste molto esose al suo ex marito: 20 mila euro per sè e 17.500 per i tre figli (37.500 euro in totale al mese). La giornalista ha fatto sapere che invece l’ex calciatore avrebbe respinto in toto queste richieste, proponendo giusto 7.000 euro al mese per i figli: “Cifre troppo clamorosamente distanti per poter trovare un ipotetico compromesso a metà strada…”

Ilary Blasi vuole indietro le sue borse firmate: nuovo clamoroso retroscena

Successivamente la giornalista de Il Corriere della sera ha anche rivelato un altro succoso retroscena. Di cosa si tratta? Pare che l’avvocato della popolare conduttrice, Alessandro Simeone, abbia presentato la richiesta di riavere indietro le borse firmate. Difatti l’ex marito Francesco Totti, il cui migliore amico ha sferrato una nuova frecciata velenosa alla conduttrice, si sarebbe impossessato di queste borse dopo che la sua collezione di Rolex sarebbe misteriosamente scomparsa dalla cassetta di sicurezza. La giornalista ha fatto sapere che con tutta probabilità anche gli avvocati dell’ex campione potrebbero presto presentare analoga richiesta per riavere indietro gli orologi.

Aria tesa per i due ex coniugi: la proposta dell’ex calciatore alla conduttrice considerata un affronto?

La giornalista de Il Corriere della sera ha poi concluso questo suo lungo articolo dedicato a Francesco Totti ed Ilary Blasi svelando un altro importante particolare. Difatti l’ex calciatore pare abbia proposto zero euro di mantenimento all’ex moglie perchè avrebbe già diversi soldi tra sponsor e programmi Tv: “Per questo i legali di Totti ritengono che la richiesta di 20 mila euro mensili per il suo mantenimento sia eccessiva…” Tuttavia tale controproposta dell’ex marito sembra sia stata accolta molto negativamente dalla presentatrice: “E’ stata presa quasi come un affronto, visto che Ilary si ritiene la parte lesa…” Come andrà a finire tutta questa faccenda?