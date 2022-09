Imma Tataranni 2, anticipazioni prossima puntata: Pietro va via di casa

Anticipazioni puntata 29 settembre: Pietro non perdona Imma e va via di casa

L’attesa è finita! Imma Tataranni – Sostituto procuratore è tornata a colorare il prime time di Rai1 con gli episodi conclusivi della seconda stagione. Questa sera è andato in onda il quinto della serie tv ispirata ai romanzo di Mariolina Venezia coproduzione Rai Fiction, Ibc Movie e Rai Com. Giovedì prossimo, 29 settembre, alle 21.25 su Rai1 verrà trasmessa la sesta puntata della fiction, intitolata “La doppia vita di mister E”. Oltre a un caso complicato da risolvere che catalizzerà l’attenzione del personaggio interpretato da Vanessa Scalera, la protagonista sarà alle prese anche con una situazione sentimentale particolarmente delicata. Il marito infatti sembrerà profondamente provato, dopo aver ricevuto le foto compromettenti della moglie con Calogiuri, e poco disposto al perdonare. Approfitterà di una situazione temporanea che si verrà a creare in casa per andare via.



Spoiler sesta puntata Imma Tataranni – Sostituto procuratore: Pietro pronto a lasciare la moglie?

Le anticipazioni della nuova puntata della serie tv di Rai1 svelano che l’arrivo in casa di Brunella, la mamma di Imma rimasta senza badante, darà a Pietro l’assist perfetto per allontanarsi e riflettere. Il personaggio interpretato da Massimiliano Gallo infatti deciderà di trasferirsi dai genitori per un periodo, una scelta che non piacerà per nulla alla moglie. Vanessa Scalera nel sesto episodio della fiction spererà che Pietro riesca con il tempo a mettere da parte la gelosia e la delusione. La crisi nella coppia si risolverà? Oppure il marito del sostituto procuratore, dopo aver visto tradita la sua fiducia, deciderà di lasciarla?

Anticipazioni nuova puntata: Calogiuri verrà trasferito? Arriva un colpo di scena

Intanto non sarà solo il marito Pietro a impensierire Imma Tataranni nella prossima puntata della fiction. Anche Calogiuri infatti sarà pronto a cambiare vita. Il poliziotto, anche se non sarà ancora convinto che Jessica sia la donna della sua vita, potrebbe presto essere trasferito, come le regole impongono nel caso di una relazione tra colleghi. Chi sarà Tra Jessica e Ippazio a lasciare il Commissariato? Nella nuova puntata della serie tv si scoprirà chi dei due verrà allontanato, anche se la nuova sede potrebbe non essere così distante. L’appuntamento perciò con il nuovo episodio della serie è per giovedì prossimo, a partire dalle 21.25 su Rai1.