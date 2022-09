Imma Tataranni 2, anticipazioni prossima puntata: Pietro perdona la moglie?

Anticipazioni puntata 6 ottobre: Imma e Pietro provano a ricucire il loro rapporto

Andrà in onda giovedì prossimo, 6 ottobre, la settima puntata di Imma Tataranni 2. La fiction con protagonista Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo e Alessio Lapice vedrà ancora una volta al centro dell’attenzione un triangolo sentimentale. Dopo le foto compromettenti ricevute da Pietro, il sostituto procuratore farà di tutto per rimediare e cercherà di far capire al marito che tra lei e Ippazio non c’è stato nulla. L’equilibrio della coppia sarà però ancora molto instabile e, a complicare le cose, ci sarà il lavoro del personaggio interpretato da Vanessa Scalera che continuerà ad impegnarla, tenendola lontana dagli affetti e vicina alla tentazione (Calogiuri). Nella nuova puntata della serie tv ci sarà inoltre un importante colpo di scena che aiuterà la poliziotta ad arrivare a una svolta.



Imma Tataranni – Sostituto procuratore 2, anticipazioni 7^ puntata: Brunella al centro di un caso

Nel settimo episodio della serie tv di Rai1 un caso di omicidio colpirà proprio la mamma del sostituto procuratore. Una donna, ricoverata nella casa di cura di Brunella, infatti verrà trovata priva di vita e ad indagare su questa morte inspiegabile sarà proprio Imma con la sua squadra. Chi avrà ucciso la donna? Intanto proseguiranno anche le trattative con Romaniello. Per uscire dal carcere e assicurarsi la protezione dei pentiti, fornirà alla Polizia tutti i dettagli per incastrare Mazzocca, il capo il capo della cosca ndranghetista a cui apparteneva lo stesso Romaniello.

Spoiler prossima puntata, Imma viene messa in guardia: in arrivo un colpo di scena

Intanto, dopo i colpi di scena dello scorso episodio, nella settima puntata di Imma Tataranni – Sostituto procuratore 2, la soffiata di Romaniello permetterà al sostituto procuratore di arrestare Mazzocca. Il malvivente però metterà in guardia il personaggio interpretato da Vanessa Scalera ricordandogli che il suo collaboratore è un serpente a sonagli. Romaniello infatti non collaborerà per aiutare la giustizia, ma soltanto per un suo tornaconto. Ci saranno delle ripercussioni per il sostituto procuratore e la sua squadra? Intanto nella prossima puntata della fiction di Rai1 sarà al centro dell’attenzione anche il rapporto tra la protagonista e la figlia Valentina.