Imma Tataranni 2, Vanessa Scalera sconvolge i fan: “Potrebbero ammazzarmi”

Vanessa Scalera dà uno spoiler sulle nuove puntate: “Ménage con il marito e il bel Calogiuri”

Finalmente, dopo tanta, tantissima, attesa, Imma Tataranni 2 sta per tornare in onda con le nuove quattro puntate della seconda stagione. Gli ascolti record della prima stagione e poi, l’anno scorso, delle prime quattro puntate della seconda, hanno indotto la Rai a conservare le ultime quattro. E così da martedì il sostituto procuratore più amato d’Italia tornerà su Rai1. Il pubblico si chiede già come finirà la situazione che vede Imma in un pericoloso triangolo tra il marito Pietro, interpretato da Massimiliano Gallo, e il collega Ippazio Calogiuri a cui presta il volto Alessio Lapice. Intervistata da Tele Sette la Scalera spiega di non poter anticipare troppo. Poi aggiunge:

“Posso solo dire che sarà impegnata in un ménage con il marito e il bel Calogiuri e poi devo fermarmi perché sennò potrebbero ammazzarmi”.

Imma Tataranni 2 raccontata dall’attrice protagonista: “Le ho dato umanità”

Dopo aver fatto un interessante spoiler sulla 2 stagione Vanessa Scalera parla del rapporto con questo personaggio che le ha dato tanta popolarità. Innanzitutto l’attrice ha detto che, nonostante gli anni, c’è ancora qualcosa che sta scoprendo di Imma. Ovvero la sua sensibilità che viene stimolata dai personaggi protagonisti dei casi di puntata. Chiamata a dire invece cosa abbia dato lei alla Tataranni l’attrice dice:

“L’umanità. A tratti era antipatica, fredda, eccessivamente dura. Le ho dato un colore che va oltre quello dei suoi abiti”.

Vanessa Scalera e la riflessione sulle serie tv: “Il rischio di retorica è sempre in agguato”

Infine durante l’intervista la protagonista di Imma Tataranni 2 parla dell’attuale situazione sociale dell’Italia. E trova assurdo che ancora si discute se sia giusta l’adozione dei figli per le coppie omosessuali, o che ci si debba meravigliare se a una donna piaccia un uomo più giovane. Secondo molti le serie tv potrebbero aiutare ad aprire la mente ma la Scalera si mostra titubante. Queste le sue parole: