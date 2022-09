Imma Tataranni, spoiler di Vanessa Scalera: “Accadranno tante cose ma…”

L’attrice rivela: “Nelle nuove puntate accadranno tante cose ma non posso spoilerare”

Imma Tataranni torna su Rai1 da martedì 27 settembre con gli ultimi quattro episodi della seconda stagione. L’ultima puntata trasmessa si è chiusa con il sostituto procuratore che mentiva a Pietro mentre era con Calogiuri. Si riparte da Pietro che scopre la bugia di Imma e riceve una foto compromettente della moglie, pensa subito a un tradimento. In realtà la donna ha trascorso la notte a casa di Calogiuri, che ora sta con Jessica, ma solo per raccogliere una deposizione importante. Qualcuno sta tentando di mettere in cattiva luce il magistrato che ha pestato i piedi a qualche intoccabile? Vanessa Scalera, intervistata dal RadiocorriereTv, ha rivelato:

“Nelle nuove puntate accadranno tante cose ma non posso spoilerare. Un personaggio televisivo di fantasia cambia raramente ma è costretto a fare i conti in ogni puntata con un evento differente per muovere la storia”.

Vanessa Scalera confessa: “Imma è faticosa, non sopporta niente e nessuno”

L’attrice, che ha svelato cosa succederà con Calogiuri, sa che il successo della fiction non dipende solo da lei ma anche dalla bravura degli attori che la affiancano “attori straordinari che mi passano la palla”. Con ogni personaggio Imma Tataranni si relaziona in maniera diversa. Dice del suo personaggio: “Se vai a scavare ha un’umanità enorme, è una buona. Però non sopporta niente e nessuno, è faticosa”. Se Vanessa Scalera avesse la possibilità di andare a cena con Imma immagina che starebbero entrambe zitte per studiarsi, sarebbe una cena di sguardi.

L’attrice di Imma Tataranni: “Voglio molto bene al mio personaggio”

Vanessa Scalera è molto legata al personaggio di Imma Tataranni che, tra l’altro, le ha regalato una grande popolarità: “E’ un personaggio a cui voglio proprio bene. Mi piace e mi diverto tantissimo. Questa serie è un luogo di libertà”. Rivela di essersi permessa delle cose soprattutto il primo anno perché non aveva nulla da perdere. L’appuntamento con le prime due puntate dell’amata fiction è per martedì 27 e giovedì 29 settembre in prima serata su Rai1: alla fine Imma rimarrà con Pietro o sceglierà Calogiuri? Non rimane che sintonizzarsi su Rai1 per scoprirlo!