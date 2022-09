Imma Tataranni, l’attore di Ippazio: “Stasera il botto, mille accadimenti”

La vita in diretta, parla Alessio Lapice: “Ci saranno mille accadimenti”

Grande appuntamento questa sera per il pubblico di Rai1 in prima serata. Farò infatti nuovamente capolinea sul primo canale la nota fiction Imma Tataranni con protagonista la brava Vanessa Scalera. Nella puntata odierna de La vita in diretta di Alberto Matano è intervenuto il giovane attore Alessio Lapice, che ha preso la parola regalando al pubblico collegato da casa delle anticipazioni riguardo al quinto episodio, che sarà trasmesso proprio questa sera sul piccolo schermo. L’artista ha svelato in anteprima qualcosa di quello che accadrà, senza alzare troppo il velo sulle varie vicende della tanto amata serie:

Succederanno tante cose, ci saranno mille accadimenti in questo quinto episodio. Abbiamo lasciato Calogiuri nella prima parte di questa nuova stagione che va a vivere con Jessica. Ma la domanda è se Calogiuri ha davvero messo alle spalle quanto accaduto con la dottoressa

Imma Tataranni riparte: la rivelazione sulla protagonista

Come ricordato da Alessio Lapice e Alberto Matano nel corso della puntata de La Vita in diretta stasera tornerà in onda la fiction Imma Tataranni, che il giovane attore ha così descritto nel corso dell’intervista rilasciata su Rai1: “Lei ha quella parte di carattere che tutti vorremmo avere. E’ una persona che è sempre dalla parte di chi ha bisogno di aumentare la voce, io l’ho definita in alcuni momenti una supereroe, un aspetto che piace molto al pubblico. Ha quella parte che non ha Calogiuri” – le parole dell’artista – . Lo scorso novembre 2021 andava in onda l’ultima puntata della prima “parte” della serie, lasciando l’affezionatissimo pubblico in sospeso per quasi un anno. Adesso è arrivato finalmente il momento delle risposte.

Le anticipazioni sugli ultimi episodi della fiction

A regalare anticipazioni nelle scorse ore riguardo al ritorno di Imma Tataranni era stata la stessa protagonista Vanessa Scalera. Stavolta è stato il giovane attore Alessio Lapice a regalare alcune curiosità al pubblico da casa, che finalmente potrà gustarsi gli episodi finali della quarta stagione. Come confermato dall’attore che interpreta Ippazio Calogiuri, nei prossimi episodi potrebbe ad infiammare il pubblico da casa la storia tra la dottoressa e il giovane collaboratore.