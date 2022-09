Imma Tataranni 2: “Accadrà per la prima volta”, spoiler di Vanessa Scalera

Vanessa Scalera rivela cosa succederà nelle nuove puntate: “Per la prima volta Imma si troverà sola”

Ci siamo, tra poche ore tornerà su Rai1 Imma Tataranni 2 con le quattro puntate inedite che la rete ha tenuto pronte per la nuova stagione televisiva. Tanti colpi di scena e situazioni inaspettate che metteranno a dura prova la protagonista soprattutto sul lato privato. Se nelle scorse puntate della seconda stagione i problemi si erano concentrati sul rapporto con la figlia questa volta Imma dovrà fare i conti con la delusione del marito. Infatti Pietro (Massimiliano Gallo) sospetterà di una relazione della moglie con Ippazio Calogiuri (Alessio Lapice). All’Ansa l’attrice protagonista anticipa:

“Imma per la prima volta si troverà davvero sola. Dovrà affrontare la crisi con il marito Pietro, che è anche il suo compagno e confidente, l’elemento più solido della sua vita. Senza dichiararlo apertamente dovrà gestire una situazione drammatica per lei”.

Le anticipazioni su Imma Tataranni 2: “Vedremo la protagonista in un momento di difficoltà”

Quella che il pubblico di Rai1 ritroverà sarà una Imma per certi versi nuova. Infatti crollerà il pilastro fondamentale del marito, sua spalla da sempre, e dovrà fare i conti davvero con se stessa e i suoi sentimenti nei confronti del giovane Calogiuri. Dopo aver fatto un annuncio sconvolgente Vanessa Scalera rivela:

“Vedremo la protagonista in un momento di difficoltà, di solitudine. Del resto non è che ha una storia con Calogiuri”.

Anche quest’ultimo, inoltre, affronterà una crisi con la fidanzata Jessica Matarazzo (Ester Pantano).

Vanessa Scalera rassicura i fan sui nuovi episodi: “E’ sempre una commedia”

Seppur in una veste diversa, chiamata a fare i conti con la crisi del proprio matrimonio, Imma Tataranni conserva gli aspetti tanto amati dal pubblico di Rai1. Non mancherà dunque la sua ironia e il suo cinismo, i suoi vestiti eccentrici e il suo comportamento talvolta sopra le righe. “E’ sempre una commedia” rassicura l’attrice protagonista. Quest’ultima anticipa poi che Imma e Pietro cercheranno di far rifunzionare le cose, soprattutto davanti ai suoceri e alla figlia. Questo genererà tutta una serie di situazioni divertenti che regaleranno ai telespettatori momenti di leggerezza e buonumore. L’appuntamento è dunque per stasera, con la prima puntata, dalle 21:30 circa su Rai1.