Italia Si, Marco Liorni e il forfait di Mauro Coruzzi: si è fatto male

Mauro Coruzzi assente in studio nella prima puntata di Italia Si: “Ho preso una storta”

Non ha potuto partecipare in presenza alla prima puntata della nuova edizione del programma di Marco Liorni Platinette, a causa di un piccolo incidente: come spiegato da lui stesso all’inizio della diretta, intervenendo in collegamento dalla sua casa di Milano, qualche giorno fa, passeggiando con il suo cane, ha messo un piede in fallo e si è fatto male, motivo per il quale ora è costretto a stare a riposo. “La storta si è generata durante una passeggiata con la mia deliziosa cagnolina” ha detto Mauro, inquadrato con il cane in braccio, che ha baciato sulla testa. “Eccola qui, meraviglia delle meraviglie” ha detto subito dopo, sempre facendo inquadrare la sua cagnolina nera.

Mauro Coruzzi e la battuta fatta a Marco Liorni: “Hai preso dei sali minerali?”

“Seguirò il programma da qui e interverrò quando lo riterrò necessario” ha asserito successivamente l’opinionista di Italia Si, facendo poi una battuta al conduttore, al quale ha chiesto: “Hai preso dei sali minerali per rafforzare le tue energie, dato che dopo sarai in onda anche con Reazione a catena?”. Sentendo ciò, Marco Liorni è ovviamente scoppiato a ridere e gli ha risposto:

Confermato, alle 18.40 sarò in onda con Reazione a catena. Comunque, caro Mauro, mi dispiace che tu proprio alla prima puntata non possa essere qui in studio a causa di piccolo incidente che hai avuto.

“Ti aspettiamo per i prossimi sabati ma oggi sarai comunque con noi per tutta la diretta” ha poi concluso.

Rosanna Cancellieri opinionista in studio oggi a Italia Si al posto di Mauro Coruzzi

A prendere il posto di Coruzzi in studio con Marco Liorni oggi è stata Rosanna Cancellieri: “Faccio la tua supplente” ha detto scherzosamente Rosanna, rivolgendosi a Mauro. Tutto ciò è avvenuto nell’anteprima, mentre pochi minuti dopo, appena la trasmissione è iniziata a tutti gli effetti, il conduttore ha parlato di un drammatico addio…