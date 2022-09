Karina Cascella contrariata dalle dichiarazioni di Totti: “Ditemi che è uno scherzo”

Le dichiarazioni di Francesco Totti su Ilary Blasi non sono state gradite da Karina Cascella: “È tutto vero? Ditemi che è uno scherzo”

Nella giornata di ieri c’è stato il duro botta e risposta tra Francesco Totti e Ilary Blasi in merito alla loro separazione, con l’ex capitano della Roma che ci è andato giù pesante sorprendendo davvero tutti e ricevendo diverse critiche su ciò che ha detto su Ilary Blasi, la quale ci ha tenuto a dire che ha scoperto cose che potrebbero rovinare 50 famiglie. Però le dure parole di Francesco Totti sul presunto tradimento della moglie hanno lasciato di stucco anche Karina Cascella, la quale nelle sue storie di Instagram ha riportato tali dichiarazioni dicendo ironicamente: “Ho letto bene? È tutto vero? Ditemi che non è vero. Ditemi che è uno scherzo.”

Karina Cascella ci va giù pesante contro Francesco Totti: “Poteva evitare una cosa così volgare e denigrante per entrambi”

Dopo un primo commento sull’accaduto, nel quale Karina Cascella afferma di essere rimasta senza parole dall’intervista di Francesco Totti sulla moglie, l’opinionista ora proprietaria del ristorante Matambre ha espresso il suo lungo pensiero criticando il comportamento di Francesco Totti e anche di Ilary Blasi, la quale è stata anche attaccata da Fabrizio Corona: “Davvero con 3 figli non si poteva evitare una cosa così volgare, così denigrante per entrambi. Un’intervista di così basso livello doveva per forza essere rilasciata? No. Parlano dell’amore per i propri figli e mettono davanti a loro orologi, borse o frasi del tipo “ha tradito prima lei”. Non capirò mai come si fa a raccontare dettagli così intimi, sapendo che i figli saranno i primi a leggere quelle parole. Senza parole davvero”. Karina Cascella è rimasta sconcertata così come parte del pubblico dalle dichiarazioni di Totti e della replica di Ilary Blasi sulla loro tanto discussa separazione che continua a tenere banco da ormai diversi mesi.

Karina Cascella sorpresa dalle dichiarazioni di Francesco Totti: “Sarebbe stato meglio non dire nulla”

L’ex tronista di Uomini e Donne ha poi proseguito il suo pensiero sulla vicenda di Totti e Ilary Blasi: “Forse sarebbe stato meglio non dire nulla. Poteva davvero discolparsi solo così? Volete dirmi che parlare con i figli in maniera privata non sarebbe stato utile a far capire determinate dinamiche? Ma certo che sì. Almeno avrebbe evitato la figuraccia pubblica”. Parole al veleno quelle di Karina Cascella che hanno comunque trovato d’accordo parte del pubblico, mentre alcuni sono d’accordo con Totti perché era stufo di passare dinanzi ai figli e alla gente come il cattivo che aveva tradito e sfasciato la famiglia. Una cosa è certa: la vicenda non è di certo conclusa e terrà banco sicuramente anche nelle settimane e nei mesi a venire.