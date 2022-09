La vita in diretta, Alberto Matano chiude in fretta e furia: “Fuori tempo”

Chiusura di trasmissione in fretta oggi per il conduttore de La vita in diretta

Anche oggi, 30 settembre 2022, come tutti i venerdì Alberto Matano ha chiuso la sua trasmissione facendo un appello molto importante ai telespettatori. Tuttavia, visto il ritardo, è stato costretto a parlare molto in fretta di due iniziative importanti, scusandosi con gli ospiti e i telespettatori dicendo: “Sono già fuori con il tempo”. Ha quindi annunciato che domenica sera la facciata della Basilica di San Pietro a Roma si illuminerà con un video mapping: “Sarà un evento benefico, andateci, ci sarà Andrea Bocelli e vedrete delle immagini straordinarie” ha detto ai telespettatori, mentre la regia ha mandato in onda un video di anticipazione con alcune delle immagini in questione.

Sono capolavori dell’arte e della tecnologia che racconteranno la vita di San Pietro

ha poi specificato.

Alberto Matano fa un appello: “Ho un altro messaggio da darvi a cui tengo tantissimo”

“C’è un’altra cosa di cui vi devo parlare, ci tengo tantissimo” ha aggiunto pochi secondi dopo, ricordando che il venerdì parla sempre di campagne di beneficenza: dunque ha invitato i telespettatori a sostenere l’AISM, associazione italiana per la lotta alla sclerosi multipla, che è possibile aiutare facendo donazioni tramite il numero 45512 (2€ con sms da cellulare e 5 o 10€ con chiamata da telefono fisso).

So che lo farete perciò grazie

ha poi concluso, chiudendo velocemente il programma. Anche ieri in chiusura de La vita in diretta ha fatto un appello molto importante, dopo il quale tutti i suoi ospiti hanno indossato in diretta una particolare maglietta.

La vita in diretta, il conduttore ironizza: “Sono pazzo di Tale e Quale Show”

Appelli per eventi benefici ma anche sorrisi alla fine della diretta di oggi, quando Alberto Matano si è collegato con Carlo Conti, dicendosi “pazzo di Tale e Quale Show“, programma del quale il collega ha svelato alcune anticipazioni del primo appuntamento, in onda stasera. Omaggio anche a Bella Ma’, la trasmissione del pomeriggio di Rai2 condotta da Pierluigi Diaco, presente in studio: “C’è un’atmosfera bellissima nel mio programma, spero arrivi a casa” ha detto Pierluigi, ringraziando Alberto per il servizio dedicato alla sua trasmissione.