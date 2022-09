La vita in diretta, l’appello di Alberto Matano: “C’è una notizia che…”

“C’è una notizia a cui tengo molto”, le parole del conduttore de La vita in diretta a fine trasmissione

Ha concluso la puntata di oggi, martedì 20 settembre 2022, del suo programma, con un appello molto importante Alberto Matano. Chiudendo il collegamento con un’ospite intervenuta per pochi minuti, nel momento in cui ha ripreso la linea dallo studio ha detto ai telespettatori: “Quella che sto per dare è una notizia a cui tengo molto…”.

Oggi è la giornata che la Rai ha dedicato al risparmio energetico, un tema che, come sapete, è molto attuale

ha detto subito dopo, continuando: “E’ un tema che coinvolge tutti noi e c’è una campagna”.

La vita in diretta, l’appello del conduttore a fine puntata: “Possiamo fare la differenza”

“La campagna di cui parlo si chiama ‘La giusta energia’. Con piccoli gesti quotidiani possiamo fare davvero la differenza” ha spiegato Alberto Matano. A tal proposito, ricordiamo che per tutta la giornata è apparsa in sovraimpressione, durante la messa in onda delle varie trasmissioni del daytime Rai, la dicitura ‘La giusta energia’, collocata in un angolo del teleschermo, come i telespettatori avranno sicuramente notato.

Possiamo fare la differenza in un momento in cui l’energia è davvero preziosa

ha poi concluso il giornalista, terminando una puntata che ha aperto con uno spazio dedicato all’addio alla regina Elisabetta, annunciando anche una notizia clamorosa. E a proposito della morte della regina, da Londra l’inviata Antonella Delprino sul finire della trasmissione ha fatto una battuta dicendo: “C’è una cosa che ora è sicura, come tu ti chiami Alberto e io mi chiamo Antonella: sono pronti i primi 62 eredi della successione al trono e non hanno intenzione di smuoversi dalla loro posizione, a meno che non nasca qualcuno in mezzo”, facendo ridere sia Alberto che gli ospiti presenti in studio.

Alberto Matano rivela: “Ho già cominciato a risparmiare energia”

Tornando, infine, alla campagna ‘La giusta energia’, il conduttore de La vita in diretta prima di ringraziare le ospiti che lo hanno affiancato nella seconda parte della trasmissione e salutare i telespettatori, ha ammesso: “Io ho già iniziato con piccoli gesti a risparmiare energia”.