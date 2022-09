Emozione a La vita in diretta, Alberto Matano carico: “C’è entusiasmo”

Al via oggi la nuova edizione de La vita in diretta, la quarta condotta dal giornalista del TG1

Manca poco al debutto dell’edizione 2022/2023 del rotocalco pomeridiano di Rai1, per il quarto anno consecutivo condotto da Alberto Matano, che da oggi riparte dopo una stagione estiva che ha visto, come lo scorso anno, Gianluca Semprini e Roberta Capua fare gli onori di casa. Proprio in vista del ritorno in onda di oggi, Matano ha condiviso sul suo profilo instagram la foto visibile nel secondo paragrafo, che lo ritrae con tutta la squadra di lavoro della sua trasmissione all’esterno degli studi Rai di via Teulada a Roma, da qualche tempo intitolati a Raffaella Carrà: “Bello ritrovarci!” si legge nello stato dell’immagine visibile, come suddetto, nel paragrafo successivo.

Alberto Matano pronto per la nuova edizione del suo programma: “Siamo pieni di entusiasmo”

“Siamo prontissimi e carichi di entusiasmo” ha scritto inoltre il conduttore de La vita in diretta nello stato della foto, nella quale si vedono anche molti dei volti noti della trasmissione, ovvero gli inviati che per tutta la stagione girano l’Italia per la realizzazione dei servizi e dei collegamenti.

Sono stati ovviamente tanti i colleghi del mondo dello spettacolo che hanno fatto i loro auguri al giornalista e conduttore per la nuova stagione: tra questi Stefania Orlando, che sarà ospite dopodomani, Andrea Delogu, Serena Bortone, Marco Carrara, Marina La Rosa, Luca Forlani e altri ancora. Intanto nei giorni scorsi sono trapelate alcune anticipazioni sugli ospiti fissi di questa edizione.

Alberto Matano lascia Soverato, vacanze finite: “Saluto il mio mare e l’estate”

Proprio per via della ripartenza de La vita in diretta, il conduttore qualche giorno fa ha condiviso una foto panoramica scattata a Soverato, in Calabria, a due passi dalla sua Catanzaro, scrivendo: “Saluto il mare e l’estate. Abbraccio il mese della ripresa con gratitudine e un pieno di buona energia”.