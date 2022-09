La vita in diretta: anticipazioni clamorose sugli ospiti fissi di Alberto Matano

La vita in diretta, novità incredibili sugli ospiti fissi: arriva Adriana Volpe

Alberto Matano, ospite nell’ultima puntata di Estate in diretta, raccogliendo il testimone da Roberta Capua e Gianluca Semprini lo aveva annunciato: nella prossima edizione del suo talk che prenderà il via da domani ci saranno molte novità sugli ospiti fissi. Ed adesso a fare nomi e cognomi di queste novità ci ha pensato il sito di DavideMaggio.it, che ha anticipato come sul cosiddetto ‘tavolo pop’ de La vita in diretta nella prima puntata sarà ospite Adriana Volpe. Per quest’ultima si tratta di un ritorno in Rai dopo che per molte edizioni ha condotto I Fatti Vostri su Rai2 non senza qualche polemica di troppo con il collega Giancarlo Magalli.

Alberto Matano rivoluziona gli ospiti fissi del suo programma di Rai1: chi ci sarà

Dunque tra gli ospiti fissi de La vita in diretta ci sarà Adriana Volpe, ma lei non sarà l’unica ex gieffina che dal reality di Alfonso Signori approderà nel talk pomeridiano di Rai1, altri nomi sono quelli dell’attrice e produttrice Rita Rusic, con il quale proprio la Volpe ha avuto in passato dei battibecchi e la riconfermata Stefania Orlando, lei già ospite nella scorsa stagione. È certo inoltre che ci sarà la speaker Anna Pettinelli, dopo il suo addio al ruolo di coach di canto nel talent Amici di Maria De Filippi. E Matano non è l’unico a fare incetta di ex ‘gieffini’ nel suo programma, infatti anche da Serena Bortone ad Oggi è un altro giorno arriveranno due ex concorrenti del GF Vip.

Adriana Volpe torna in Rai: sarà tra gli ospiti fissi a La vita in diretta

Dunque per la conduttrice si tratta di un ritorno in Rai dopo aver condotto per molte edizioni I Fatti Vostri su Rai2. Chiusa quell’esperienza la Volpe prima ha partecipato come concorrente al Grande Fratello Vip, poi è approdata su Tv8 alla guida del non fortunato Ogni Mattina, chiusa quell’esperienza dopo appena un anno è ritornata a Mediaset questa volta come opinionista del reality di Alfonso Signorini dove non sono mancate frecciate e stoccate (che continuano tutt’ora) con l’altra opinionista, Sonia Bruganelli. Quest’ultima è stata riconfermata nel suo ruolo anche per la prossima edizione, invece Adriana, approderà nel programma di Alberto Matano (che di recente ha fatto irruzione ad Estate in diretta) come ospite fissa.