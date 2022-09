Loredana Lecciso sbotta: “La verità sul triangolo tra me, Al Bano, Romina”

Al Bano e Romina Power, la compagna del cantante chiarisce: “Non c’è mai stato alcun triangolo”

Oggi Loredana Lecciso ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Nuovo. Ed in questa circostanza ha rivelato di essere assolutamente felice che da 22 anni sta al fianco del popolare cantante di Cellino San Marco: “Io ho sempre conosciuto una sola realtà: quella che io e lui viviamo tra le mura di casa nostra…” Il giornalista del magazine ha quindi subito voluto farle presente che per tanti anni sui giornali si è parlato di un presunto triangolo tra lei, il suo compagno e la famosa ex moglie. E a tal proposito la soubrette ha subito dissipato qualsiasi dubbio smentendo seccamente tali illazioni:

“Le verità vengono fuori nel bene e nel male: è solo questione di tempo e io sono una donna paziente…”

Loredana Lecciso non lo nega: “Nella mia vita qualche rimpianto ce l’ho”

Il giornalista del settimanale Nuovo ha poi chiesto alla compagna di Al Bano se nella vita ha qualche rimpianto. E quest’ultima con la sua proverbiale schiettezza che l’ha sempre contraddistinta ha subito risposto affermativamente non facendo mistero che se potesse tornare indietro nel tempo vorrebbe essere una madre molto più presente: “Non mi perderei nemmeno un secondo della crescita dei miei figli…” Successivamente la donna, la quale ha dichiarato di aver deciso ultimamente di star lontana dalla Tv (anche se questa decisione non è difiniva), ha anche colto la palla al balzo per rivelare di avere un sogno nel cassetto. Quale? Quello di diventare presto nonna: “Sarebbe davvero bellissimo perchè con i miei nipoti recupererei tutto quel tempo che non ho condiviso con i miei ragazzi…”

Jasmine Carrisi in Televisione insieme alla mamma? Parla lei

Il giornalista di Nuovo ha poi chiesto a Loredana Lecciso il motivo per cui è da un po’ di tempo lontana dalla Tv. E la donna ha rivelato di aver preferito diradare le sue ospitate televisive per via della pandemia. Tuttavia non ha nascosto che qualora arrivasse la proposta di partecipare ad un programma insieme a sua figlia Jasmine l’accetterebbe al volo: “Sono pronta per tornare in Tv al suo fianco…” A questo punto il giornalista le ha chiesto se Al Bano sarebbe d’accordo. E quest’ultima ha risposto senza pensarci due volte: “Ne sarebbe felicissimo e farebbe il tifo per noi…Credo proprio che avremmo il suo pieno appoggio…”