Lorella Cuccarini entusiasta per un nuovo progetto: “Per me è importante”

Non solo Amici per la showgirl: il suo nuovo lavoro va a gonfie vele

Non si ferma un attimo Lorella Cuccarini che ormai da quando è approdata nel talent di Canale5 sta vivendo una vera e propria seconda carriera. E tra conduzioni, teatro e insegnamento di danza e canto Lorella ha ancora tempo ed energie per nuovi progetti. Da qualche tempo ha dato dunque il via ad un suo canale Youtube nel quale due volte a settimana conduce interviste con due format diversi. Il primo, dal titolo Un caffè con, vede raccontarsi colleghi e artisti. L’altro, dal titolo Dimmi di te, vede giovani talenti (perlopiù ex allievi del talent) aprirsi all’insegnante. Intervistata dal quotidiano Il Corriere della Sera su questo nuovo progetto online Lorella dice:

“Faccio con serietà ogni cosa, così anche questa per me è importante”.

Com’è nato il progetto di Lorella Cuccarini? “Volevo spazio e tempo”

Dopo aver fatto un racconto sconvolgente Lorella ha spiegato com’è nato e perché questo nuovo progetto online.

“Due mesi fa ho deciso di aprire un mio canale Youtube perché volevo tempo e spazio”

racconta la Cuccarini. In particolare la showgirl desiderava uno spazio in cui poter parlare dei suoi amici e delle persone che sono state importanti nella sua carriera. E l’esperimento sembra funzionare alla grande: ad oggi le interviste condotte dalla Cuccarini hanno raggiunto due milioni di visualizzazioni in soli due mesi!

Lorella Cuccarini e il chiarimento su un collega: “Dicevano che stavamo insieme ma eravamo amici”

Tra tutte le interviste fatte fino ad oggi nel format Un caffè con molto successo ha avuto quella con Marco Columbro. La gente non ha mai dimenticato e porta nel cuore il loro sodalizio professionale di grande successo e feeling che trasmettevano ad esempio a Paperissima. Su di lui Lorella ha detto:

“Quante sciocchezze hanno scritto su di noi. Dicevano che stavamo insieme, quando eravamo, e siamo ancora oggi, due ottimi amici”.

Proprio su Marco Columbro la Cuccarini ha poi raccontato un aneddoto: quando dovevano cantare insieme in diretta lui non prendeva mai il tempo giusto. Così Lorella gli dava dei pizzicotti sulla schiena e a fine stagione era pieno di lividi.