Lorenzo Biagiarelli lascia È sempre mezzogiorno per Ballando? Parla lui

Lorenzo Biagiarelli nel cast del talent show di Milly Carlucci: “Non lascio E’ sempre mezzogiorno”

Ieri è stato trasmesso per la prima volta in assoluto il promo della prossima edizione di Ballando con le stelle in cui la popolare conduttrice elenca tutti i concorrenti che hanno accettato di mettersi alla prova. Tra loro ci sarà anche il compagno di Selvaggia Lucarelli, che poco dopo la messa in onda del promo ha rotto il silenzio su instagram facendo un’importante precisazione. Di cosa si tratta? Ha dapprima svelato il motivo per cui ha deciso di partecipare, e successivamente ha voluto chiarire che nonostante questo suo nuovo impegno non lascerà il programma di Antonella Clerici, dove continuerà a ricoprire il ruolo de ‘Il signore degli aneddoti’:

“In ogni caso non lascerò È sempre mezzogiorno! Lì ci rivediamo da lunedì prossimo, anche perché Ballando e il mezzogiorno sono perfettamente complementari: da una parte dimagrisco, dall’altra ingrasso…”

Enrico Montesano nel cast del talent show vip: arriva la frecciatina del compagno di Selvaggia Lucarelli

Successivamente Lorenzo Biagiarelli, sempre in questo suo intervento su instagram, ha anche colto la palla al balzo per sferrare una frecciata nemmeno troppo velata all’attore Montesano, che ha deciso di partecipare alla prossima edizione di Ballando con le stelle:

“Non temo la fatica anche perché, essendo io un tridosato, se anche dovessi stramazzare sulla pista ci sarebbe comunque Montesano a far luce sulle vere cause del mio decesso…”

Proprio l’attore ha fatto molto discutere ultimamente per le sue posizioni No Vax, tanto che la sua partecipazione al programma di Rai1 è stata molto contestata sui social.

Ballando con le stelle: il nuovo concorrente svela perchè ha accettato di partecipare

Il compagno di Selvaggia Lucarelli ha poi concluso questo suo intervento su instagram svelando ad i suoi numerosi follower il motivo per cui ha deciso di accettare di partecipare alla prossima edizione del talent show vip di Milly Carlucci:

“Ho accettato la proposta di Milly Carlucci per un semplice motivo: l’unica cosa che può obbligarmi a fare movimento per dieci settimane di fila è un contratto firmato con il sangue…”

E chissà le performance di Lorenzo Biagiarelli come verranno giudicate dalla sua compagna, che anche in questa nuova edizione siederà in giuria al fianco di Guillermo Mariotto, Carolyn Smith, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni.