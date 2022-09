Lory Del Santo perdona Marco Cucolo: “Ora ha più fiducia in se stesso”

Lory Del Santo ha deciso di perdonare il fidanzato dopo la crisi che li ha colpiti all’Isola

L’estate 2022 è stata una stagione disastrosa dal punto di vista sentimentale: Francesco Totti e Ilary Blasi si sono lasciati dopo anni e anni di matrimonio, così come Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, mentre sono in crisi nera diverse coppie formatesi alla corte di Maria De Filippi. Anche Lory Del Santo e Marco Cucolo erano in crisi dopo l’esperienza fatta a L’Isola dei Famosi tanto che lui è volato a Los Angeles per chiederle perdono. Alla fine tutto si è risolto per il meglio, parola di Lory al settimanale Nuovo Tv: “Lui ora ha maggiore fiducia in se stesso”.

Marco Cucolo perdonato da Lory Del Santo: “Grazie a lei e all’Isola perché mi hanno dato una svegliata”

Alla fine Lory Del Santo ha deciso di perdonare il suo compagno da più di nove anni e per il quale è stata molto criticata all’inizio per via della loro importante differenza d’età. “Devo dire grazie a Lory e all’Isola” ha fatto sapere Marco Cucolo al settimanale Nuovo Tv, “perché mi hanno dato una bella svegliata”. Ora ha più fiducia in se stesso ed è pronto ad amarla ancora di piÙ con una profondità del tutto rinnovata. Tutto è bene quel che finisce bene, alla fine.

Lory Del Santo e Marco Cucolo sono tornati assieme: lui ha fatto una promessa importante

Dopo L’Isola dei Famosi il simpatico Marco Cucolo, che ha vissuto dei drammi veri e propri anche dal punto di vista delle sue condizioni di salute, si è visto mettere da parte momentaneamente dalla sua amata Lory Del Santo, che aveva deciso di allontanarsi da lui per capire bene come continuare questa loro lunga storia d’amore. Alla fine lui l’ha raggiunta a Los Angeles e, gettandosi alle spalle incomprensioni, litigi e quant’altro, lei lo ha perdonato. Lui ha però voluto fare una promessa molto importante: “Non voglio più tornare alla persona pigra e inutile di prima”.