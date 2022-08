Marco Cucolo e il suo dramma: “Ho dolori incredibili”, e su Lory Del Santo…

Il racconto drammatico del compagno di Lory Del Santo: “Mi hanno appena dimesso, ma ho dolori incredibili”

Non è stato un percorso facile, quello di Marco Cucolo all’Isola dei Famosi: molti partecipano al reality show di Canale5 con la convinzione che sia facile e che sia un affare dimagrire, mangiando solo riso e cocchi per mesi, venendo pure pagati profumatamente, ma purtroppo la realtà è ben diversa, e lo sanno molti ex naufraghi che sono stati male. Al rientro dall’Honduras Marco ha dovuto affrontare seri problemi di salute e al settimanale Nuovo Tv ha raccontato:

“Mi hanno appena dimesso, ma ho ancora dolori incredibili, mi fanno male pure le spalle”.

Marco Cucolo è pronto a riconquistare la sua Lory: “Voglio raggiungerla al più presto”

La convalescenza per il fidanzato di Lory Del Santo sarà ancora lunga e ha raccontato di sopportare a stento dolori incredibili dopo i problemi di salute che ha dovuto affrontare al rientro dall’Honduras. La prima notte a casa, racconta lui, è finito al pronto soccorso perché “non riuscivo a resistere al dolore”. A casa con lui ci sono la sorella e la mamma. Ma ora sembra essere disposto a tutto pur di riconquistare il cuore di Lory Del Santo, che ha deluso, per così dire, durante la sua avventura all’Isola dei Famosi: “Voglio raggiungerla al più presto, ma tutto dipende dalla visita di controllo”.

Lory Del Santo è avvertita: Marco Cucolo vuole vederla di persona!

Ebbene sì, l’ex naufragata è stata avvertita da Marco Cucolo: devono vedersi di persona per chiarire tutta la situazione anche perché, come ha svelato lui stesso nell’intervista rilasciata al noto settimane, dopo il reality show sono stati insieme solo una settimana. Per ora i due non si scambiano neanche lunghe telefonate dato che c’è di mezzo il fuso orario (lei è negli Stati Uniti fino al 16 settembre), ma solamente dei messaggini, dove lei gli parla della ristrutturazione della casa e del giardini per opera degli operai. Si spera che tra i due torni a splendere il sereno e che tutto venga chiarito, sopratutto in quest’estate dove quasi tutte le coppie più famose del mondo dello spettacolo si stanno lasciando dopo decenni d’amore.