Luca Argentero papà per la seconda volta! Cristina Marino è incinta: FOTO

Secondo figlio in arrivo per la coppia di attori: dopo Nina arriva un altro bambino

La cicogna si prepara a fare di nuovo visita a Luca Argentero e Cristina Marino i quali, dopo la nascita della loro prima figlia, che oggi ha due anni, stanno per diventare genitori per la seconda volta. L’annuncio è stato fatto da Luca qualche ora fa sul suo seguitissimo profilo instagram dove, condividendo l’immagine visibile in alto a destra, che lo ritrae con la moglie con la prima figlia, ha scritto: “Io, te, Nina e una nuova luce”. Nella foto è ben visibile il pancione dell’attrice che inizia a crescere. Ovviamente subito si sono scatenati tutti i fans ma anche colleghi del mondo dello spettacolo, facendo alla coppia gli auguri per la nuova gravidanza.

Luca Argentero e Cristina Marino avranno un maschietto o una femminuccia?

Si chiama Nina Speranza la prima figlia di Luca Argentero e della moglie, nata nel mese di maggio del 2020 quando, come in tanti ricordano, Lorella Cuccarini ha commesso una clamorosa gaffe a La vita in diretta, facendo su Rai1 gli auguri all’attore annunciando erroneamente con qualche giorno d’anticipo la nascita della piccola. Chissà se stavolta la cicogna porterà alla coppia un’altra femminuccia o un maschietto. Ricordiamo, inoltre, che Luca e Cristina sono convolati a nozze solo dopo essere diventati genitori, avendo deciso di aspettare, appunto, la nascita della bambina.

Pioggia di auguri sui social per l’attore, papà per la seconda volta nel 2023

Non sappiamo esattamente quando nascerà il secondo figlio di Luca Argentero e Cristina Marino, ma molto probabilmente in pieno inverno. Intanto su instagram, tra i volti noti dello spettacolo che gli hanno fatto i loro auguri, notiamo Silvia Mazzieri, Simona Tabasco, Nicolas Vaporidis, Chiara Ferragni, Alessia Ventura, Flavio Montrucchio e altri ancora. Vita privata a parte, ricordiamo che nei prossimi mesi rivedremo Argentero nella fiction Doc-Nelle tue mani, della quale sono state annunciate le riprese della terza stagione qualche tempo fa.