Luca Argentero l’ha fatto davvero, a Striscia si è presentato così! (FOTO)

Il conduttore di Striscia la notizia vestito da Doc: “Ho sbagliato programma”

La seconda puntata del tg satirico di Canale5 è appena iniziata e proprio i primi minuti hanno sorpreso tutto il pubblico. A differenza del passato sembra non esserci più alcun tabù tra Rai e Mediaset nel parlare l’una dei prodotti dell’altra. Infatti stasera Luca Argentero si è presentato vestito da Doc, con tanto di camice bianco e tesserino di riconoscimento (foto visibile in apertura). Il tutto è avvenuto dopo il consueto monologo iniziale di Alessandro Siani che, tra ironia e amarezza, racconta i fatti più importanti della giornata e dell’attualità. Siani ha presentato il collega e dopo avere osservato i suoi abiti gli ha detto: “Ma come ti sei conciato?”. Smarrito e confuso, sebbene per gag, Argentero ha risposto:

“Ho sbagliato programma”.

Luca Argentero ironizza con il collega: “Troppe cose da fare”

Se ieri sera il conduttore di Striscia la notizia aveva commesso una gaffe, stasera ha invece deciso di presentarsi con gli abiti che l’hanno reso tanto celebre negli ultimi anni: quelli di Doc! Peccato che però il dottor Andrea Fanti sia il re delle serie tv di Rai1 e non di Canale5. E così, correndo avanti e indietro per lo studio preso dal panico, Argentero ha spiegato ad Alessandro Siani:

“Troppe cose da fare, troppe cose da fare”.

Poi, nel dare l’appuntamento ai telespettatori a dopo la pubblicità Luca ha aggiunto: “Mi vado a cambiare, voi non cambiate canale”.

Ironia sulle elezioni e l’aggressione ad un inviato: tutti gli argomenti di Striscia la notizia

Come ieri sera anche oggi sono stati tantissimi i servizi che Alessandro Siani e Luca Argentero hanno mostrato al pubblico di Canale5. Tanti i contenuti dedicati all’esito delle ultime elezioni politiche con, inoltre, un simpaticissimo monologo di Siani sui politici non rieletti. E ancora, tanti servizi-inchieste come quello di Luca Abete a Napoli. Ma un’attenzione particolare è stata posta su quello fatto da Max Laudadio aggredito a Varese insieme al suo operatore. Botte, insulti e minacce sono quelle subite dall’inviato della trasmissione. Ben 7 giorni di prognosi per lui e 21 per l’operatore a cui addirittura è stato rotto il naso.