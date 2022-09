Striscia la notizia, imbarazzo per Luca Argentero: la clamorosa gaffe

Luca Argentero commette un piccolo errore: la corsa ai ripari in diretta

E’ iniziata stasera la nuova edizione di Striscia la notizia, la 35esima. In questa prima puntata, e fino a sabato, i conduttori saranno Alessandro Siani e Argentero: per il primo si tratta del secondo anno, mentre per Luca è un debutto assoluto. E proprio l’emozione ha giocato un piccolo scherzo all’attore, poco abituato alla diretta e alla conduzione. Non appena è iniziata la messa in onda della puntata è apparso Alessandro Siani che ha fatto il suo consueto commento della notizia del momento: il risultato delle elezioni politiche. Poi ha presentato il suo compagno di viaggio e dalla famosa scalinata è apparso Argentero. Peccato che quest’ultimo, una volta terminata la scala, ha sbagliato strada dirigendosi verso il posto dietro il bancone. Luca si è accorto subito dell’errore ed è andato accanto a Siani.

Il nuovo conduttore di Striscia la notizia porta il suo cavallo di battaglia: arriva Doc

Non era riuscito a nascondere l’apprensione Luca Argentero che però già dopo pochi minuti dall’inizio della diretta è riuscito subito a sciogliersi. La sintonia con Alessandro Siani è apparsa da subito evidente nonostante i due stiano lavorando insieme per la prima volta. E tra le gag che la nuova coppia di conduttori ha messo in atto una mette d’accordo tutti i telespettatori appassionati di fiction. Infatti Siani si è messo a parlare di medicina e Luca è apparso con lo stetoscopio ed ha iniziato a visitarlo spiegando di essere ormai esperto grazie a Doc.

Luca Argentero emozionato per il nuovo ruolo: “Qui dal vivo è diverso”

Un mix perfetto è quello che i due nuovi conduttori di Striscia la notizia hanno preparato stasera per il pubblico di Canale5. Tra gag, servizi satirici sulla politica e nuove rubriche, come quella dedicata alla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, la nuova edizione è partita alla grande. Emozionato per la nuova conduzione, e felice di essere approdato nella grande famiglia del tg satirico, Argentero in diretta ha detto: