Luca Argentero e la verità su Striscia la notizia: “Perché ho accettato”

Il nuovo conduttore di Striscia la notizia: “Sono molto incuriosito”

Manca soltanto un giorno al debutto assoluto di Luca Argentero dietro il bancone del tg satirico più famoso di tutti i tempi. Per l’attore si tratta di un’esperienza nuova e l’emozione si fa sentire ma la famiglia di Striscia l’ha accolto a braccia aperte. Intervistato dal quotidiano La Stampa l’attore racconta di aver ricevuto una chiamata secca da Antonio Ricci, il papà della trasmissione, che gli chiedeva di approdare come conduttore. Per convincerlo gli ha detto che una settimana passa in fretta e che si sarebbe divertito. E’ ancora presto per dire come si troverà l’attore che, intanto, racconta:

“Ho accettato con piacere, sono molto incuriosito”.

Luca resterà alla conduzione da domani, martedì 27 settembre, fino a sabato 1 ottobre. Al suo fianco ci sarà Alessandro Siani, per il suo secondo anno consecutivo alla conduzione.

Luca Argentero svela il segreto del successo del programma di Canale5: “Unicità”

Nel corso dell’intervista l’attore definisce l’approdo a Striscia come un altro passo dopo il grande successo di Doc-Nelle tue mani. Un passo sicuramente diverso: infatti Doc è un progetto recente con un boom incredibile. Per Striscia la notizia si parla invece di ben 35 anni di messa in onda. “Ha un valore autoriale indiscusso” dice Luca. Certo è che negli anni il programma di Antonio Ricci ha fatto tanto di buono, come smascherare dei furbetti e dei disonesti. Ma i suoi toni spesso sopra le righe gli hanno fatto raccogliere anche tante polemiche.

“Si può essere più o meno d’accordo con il programma, con il suo modo di porsi, ma certo non si può non riconoscere la sua unicità, che lo rende così speciale”

conclude Argentero.

“Striscia la notizia è come se fosse sempre esistita”, il legame dell’attore con il programma

Era il lontano 1988 quando il tg satirico andò in onda per la prima volta e Luca Argentero, che ha ricevuto una sorpresa, aveva solo 10 anni (l’attore è nato infatti nel 1978). Come tante persone anche lui è un po’ cresciuto con il programma e lo ricorda da sempre. L’attore guardava la televisione con i suoi genitori e intercettava la trasmissione. Per questo dice: