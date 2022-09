Luca Argentero non se l’aspettava, grande sorpresa a Verissimo: “Che bello”

L’attore a Verissimo riceve una sorpresa inaspettata da un collega: “Che bel messaggio”

Dopo un bel po’ di tempo di assenza Luca Argentero è tornato nella trasmissione di Canale5 per raccontarsi. Per l’attore questo è un periodo d’oro sia dal punto di vista personale, visto che tra poco diventerà papà per la seconda volta, sia dal punto di vista lavorativo, visto che martedì debutta come conduttore di Striscia la notizia. Nel corso dell’intervista c’è stato però un momento particolare in cui si è emozionato, ovvero quando Claudio Amendola gli ha fatto una sorpresa con un videomessaggio. Parole dolcissime quelle usate da Amendola.

“Grazie zio Cla. Che bello, che bel messaggio. Lui è una di quelle poche persone che in questi 20 anni che ho incontrato sono rimaste. Il nostro è un mestiere di giro, si frequentano tante persone ma poche rimangono attaccate. E con lui siamo rimasti attaccati”

ha detto Argentero.

Luca Argentero e le dolci parole per la moglie: “Con lei il per sempre non mi fa paura”

Un grande spazio l’attore ha riservato alla moglie Cristina Marino che l’ha reso papà della piccola Nina Speranza e tra poco di un nuovo figlio o figlia. Luca durante l’intervista di Verissimo ha detto che Cristina è una donna e mamma incredibile, piena di energia e voglia di fare. Inoltre lo spinge ad essere la migliore versione di se stesso e questo secondo lui vuol dire aver trovato la persona giusta con cui può esserci la possibilità di durare per sempre. Poi ha aggiunto:

“Questo per sempre a volte spaventa, ma con lei a me non fa paura”.

L’attore parla a Verissimo della nuova avventura lavorativa: “E’ un’incursione”

Oltre a parlare del grande amore per la sua famiglia, e a ripercorrere la sua immensa carriera, l’intervista di Luca Argentero ha poi toccato il suo imminente nuovo lavoro. Ovvero la conduzione di Striscia la notizia che per l’attore rappresenta un debutto.

“E’ un’incursione, non un cambio di direzione”

ha precisato Luca che, dunque, rimane per adesso legato al mestiere di attore. Per questo motivo resterà nel tg satirico solo una settimana e affiancherà Alessandro Siani, presente oggi in trasmissione, con cui sembra essere nato da subito un incredibile feeling.