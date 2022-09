Verissimo, ospiti 24 e 25 settembre: Luca Argentero da Silvia Toffanin

Silvia Toffanin pronta per un doppio appuntamento con il botto: parata di vip nel weekend

Dopo gli ottimi ascolti registrati già con le prime due puntate il programma leader del weekend pomeriggio è pronto per altri due appuntamenti. E questa settimana il cast sarà più ricco che mai. In particolare domenica 25 settembre a Verissimo ci sarà Luca Argentero pronto per aprire la nuova stagione di Striscia la notizia da martedì. Per l’attore si tratta della sua prima volta come conduttore del tg satirico. Ad affiancarlo, dietro il bancone, ci sarà Alessandro Siani che arriverà anche domenica a Verissimo. Spazio poi all’amore con la coppia formata da Federica Pellegrini e Matteo Giunta, neo sposi pronti a rivivere le dolcissime immagini del loro matrimonio avvenuto il 27 agosto in una location da fiaba.

Una star internazionale arriverà a Verissimo domenica 25 settembre

Sempre per quanto riguarda l’appuntamento di domenica Silvia Toffanin ha previsto altri grandissimi nomi per le sue interviste. Arriverà infatti uno dei volti più frequenti del programma, ovvero Al Bano, dopo l’intervista toccante di Romina Power e delle figlie Romina e Cristel Carrisi avvenuta proprio domenica scorsa. E ancora, tornerà anche Iva Zanicchi che tra poco sarà impegnata a Ballando con le stelle su Rai1. Ma il vero colpaccio della conduttrice ha il volto internazionale: arriverà infatti Sylvester Stallone per un’intervista esclusiva. Infine ci sarà il racconto doloroso di Silvia e Giulia Provvedi che hanno perso il loro papà sotto ai loro occhi.

Gli ospiti di Silvia Toffanin di sabato tra amore, musica, libri e comicità

Anche gli ospiti di Verissimo di sabato 24 settembre sono dei volti super graditi dal pubblico di Canale5. Ci saranno infatti i comici Pio e Amedeo che dal 28 settembre arriveranno in prima serata con Emigratis. Spazio poi a Rosalinda Cannavò con un appuntamento importantissimo. Il 27 settembre uscirà infatti il suo libro “Il riflesso di me” nel quale Rosalinda ripercorre il suo doloroso periodo in cui ha sofferto di disturbi alimentari. E ancora, per la musica ci sarà Irene Grandi, mentre per l’amore ci saranno Marcell Jacobs e Nicole Daza, che si sono sposati sabato scorso. Infine per la prima volta in trasmissione Eva Robin’s racconterà la sua storia.