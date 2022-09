Mara Venier, cancellazione improvvisa: Domenica In Show non si farà

Salta la puntata speciale di Domenica In prevista per la prima serata: ecco perchè

Non andrà in onda l’appuntamento speciale del programma condotto da Mara Venier che era stato inizialmente annunciato per metà settembre, non nella serata domenicale bensì in quella del venerdì, com’è successo alla fine di maggio: stando a quanto apprendiamo oggi da Davide Maggio, sempre informatissimo sui dietro le quinte di tutti i programmi Rai e Mediaset, la serata in questione era prevista per il 16 settembre, per accendere ufficialmente il prime time del venerdì di Rai1, in attesa dell’arrivo della nuova edizione di Tale e Quale Show ma, a quanto pare, per ragioni di tempo e di studio, lo spettacolo non si potrà realizzare.

Domenica In, nuova edizione: confermata la partenza fissata all’11 settembre

Appuntamento serale a parte, è invece confermata la partenza della versione pomeridiana tradizionale della trasmissione di Mara Venier fissata per l’11 settembre, come sempre alle ore 14.00. Niente festa di inizio stagione, quindi, venerdì 16 settembre: come sottolinea Davide Maggio, la serata in questione rimarrà scoperta e molto probabilmente non verrà anticipato il debutto di Tale e Quale Show, previsto per il 30, poiché il programma venerdì 23 non potrebbe andare in onda a causa della messa in onda di una partita, quindi in caso di anticipo a venerdì 16 si troverebbe stoppato già dopo un solo appuntamento. Cosa andrà in onda, dunque, la sera del 16 al posto di Domenica In Show? Al momento non è dato saperlo.

Mara Venier farà più avanti la serata speciale di Domenica In pensata per la prima serata?

Non si sa, per ora, se Domenica In Show tornerà più avanti: visto il successo ottenuto alla fine di maggio, battendo in ascolti L’isola dei famosi, è molto probabile che la Rai riproponga la trasmissione nel corso della stagione, con uno o più appuntamenti. Intanto, però, zia Mara (recentemente protagonista di una fuga romantica) scalda i motori per la normale versione pomeridiana dello storico programma domenicale di Rai1.