Mara Venier, fuga romantica prima di Domenica In: “Il mio posto preferito”

Nuova vacanza per la conduttrice di Rai1: la fuga romantica alle terme

Tornerà presto al timone di Domenica In Mara Venier che nel frattempo si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza prima del ritorno alla routine invernale. Questo colpo di coda dell’estate 2022 ha regalato alla presentatrice veneta ancora delle giornate di relax e riposo. A svelare la sua nuova meta di vacanza è stata proprio la Venier che su Instagram Stories ha postato un video in cui mostra la splendida piscina all’aperto dell’Hotel di Viterbo che la sta ospitando.

“È il mio posto preferito”.

Questo il commento della presentatrice che ha accompagnato alla frase un cuore. Il risveglio nell’hotel immerso nel verde ha fatto sognare i fans della conduttrice che, molto probabilmente, ha deciso di trascorrere qualche giorno alle terme con il marito, Nicola Carraro, per ricaricare le pile in vista della nuova stagione televisiva, ormai alle porte.



Mara Venier, foto a tradimento del marito: “Non fa niente e mi prende in giro”

È tornata da poco in Italia la conduttrice di Domenica In che ha detto addio a Santo Domingo, almeno per i prossimi mesi e ha riaperto le porte della sua casa di Roma, prima di partire per Viterbo. In questi giorni la Mara nazionale ha colto l’occasione per pulire casa e dedicarsi alle faccende domestiche. Peccato che la conduttrice di Rai1 è stata colta alla sprovvista proprio dal marito. Su Instagram infatti ha postato una foto (visibile cliccando qui) scattata proprio da Nicola di nascosto e ha commentato così:

“Foto a tradimento del mio simpatico marito che non fa niente e mi prende in giro. Scusate amiche di instagram ma i vostri mariti vi aiutano? Fanno qualcosa in casa?”.

Conduttrice di Domenica In rompe il silenzio e svela: “Nostalgia dominicana”

Felice di aver ritrovato la sua amata Roma nelle scorse settimane, Mara Venier non ha potuto fare a meno però in questi giorni di ammettere di sentire la mancanza di Santo Domingo dove ha trascorso l’estate circondata da amici e parenti. “Nostalgia dominicana” ha scritto nel suo ultimo post su Instagram. Ora però la conduttrice è pronta a tornare protagonista su Rai1 a partire da domenica 11 settembre con tanti ospiti, amici e interviste tutte da vivere.