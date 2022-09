Ascolti Domenica In, gran ritorno: Mara Venier ripartita con il 18% di share

Scritto da Emanuele Fiocca , il Settembre 12, 2022 , in Domenica In

Quasi il 18% di share per la prima puntata della nuova edizione di Domenica In, trasmessa ieri

L’attesa è finita: ieri, 11 settembre, Mara Venier ha aperto con grande emozione la sua quattordicesima stagione del programma che dal 1993 le ha sempre regalato un grande successo. Un appuntamento che l’ha vista accanto al marito Nicola Carraro, seduto in prima fila, che ha abbracciato e baciato pochi minuti dopo essere entrata in studio. E pur essendo stato quello di ieri un pomeriggio particolarmente caldo e tipicamente estivo in gran parte d’Italia, il pubblico di Rai1 ha seguito con affetto la trasmissione, che ha esordito con uno share che ha sfiorato il 18%. Nel dettaglio, come apprendiamo da TvBlog, puntualissimo ogni mattina nella pubblicazione dei dati auditel dei programmi andati in onda il giorno precedente, lo share nel primo blocco della trasmissione è stato del 17,87%.

Mara Venier e il successo di Domenica In: oltre 2milioni di telespettatori per la prima puntata

Andando più nel dettaglio, con lo share indicato nel paragrafo precedente la prima parte del programma ieri ha ottenuto 2milioni 189mila telespettatori, mentre la seconda parte ha avuto 1milione 882mila spettatori e uno share del 16.55%. Tanti gli spazi e gli ospiti che Mara Venier ha avuto nel corso della lunga diretta pomeridiana, durante la quale si è mostrata anche indignata parlando di un argomento molto delicato. Tra le interviste più seguite e apprezzate, quella di Loretta Goggi, che ha rivelato le ragioni per le quali in passato ha deciso di lasciare la Rai.

Ascolti tv ieri, domenica 11 settembre: i dati auditel dei programmi andati in onda dopo Domenica In

Finita la diretta con Mara Venier, Rai1 ieri pomeriggio ha trasmesso una replica-riassunto dei Tim Music Awards, appuntamento visto da poco più di 1milione 500mila telespettatori con circa 17 punti e mezzo di share. Nel preserale, invece, come sempre grande successo per Reazione a catena, con quasi 3milioni e mezzo di telespettatori e uno share di poco inferiore al 27%.